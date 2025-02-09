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الرياضة

ميسي «بصمة ثلاثية» في «خماسية» إنتر ميامي

ميسي «بصمة ثلاثية» في «خماسية» إنتر ميامي
9 فبراير 2025 15:40

 
ميامي (أ ب)

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سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفاً، وصنع هدفين، ليقود إنتر ميامي لاكتساح أوليمبيا من هندوراس 5-صفر في المباراة الودية التي جمعت بينهما في سان بيدرو بهندوراس.
وافتتح ميسي التسجيل في الدقيقة 27، ثم صنع هدفين في الشوط الأول لزميليه فيدريكو ريدوندو ونواه آلين.
وأحرز المهاجم الأوروجوياني المخضرم لويس سواريز أول هدف له في جولة المباريات الودية لإنتر ميامي، وذلك في الدقيقة 54، وبعدها بعشر دقائق غادر ميسي الملعب.
ونجح ريان سيلور في تسجيل خامس أهداف إنتر ميامي في الدقيقة 79 بعد خروج ميسي.
ويخوض إنتر ميامي أخر مبارياته الودية يوم الجمعة المقبل، قبل أن يفتتح مشواره في كأس أبطال الكونكاكاف بمواجهة سبورتينج كانساس سيتي 18 فبراير.

أميركا
إنتر ميامي
ليونيل ميسي
لويس سواريز
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