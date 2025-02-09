«ديربي مدريد» يخدم برشلونة 10 سنوات!

عمرو عبيد (القاهرة)

قد تكون تصريحات مدرب أتلتيكو مدريد، دييجو سيميوني، مُجرد «لُعبة نفسية» للتأثير على منافسيه في سباق لقب «الليجا»، أو رُبما تحمل قناعة شخصية حسب تعبير الأرجنتيني، إلا أن التعادل يصب بالتأكيد في مصلحة «البارسا»، حال فوزه الليلة، بل إن نتائج «ديربي مدريد» خلال آخر 10 سنوات، منحت بعض الأفضلية للفريق «الكتالوني»، حيث أسهمت في تتويجه بنصف عدد ألقاب تلك الحقبة، بواقع 5 ألقاب، مقابل 4 لريال مدريد، وتتويج وحيد لـ «الأتليتي».

وبالعودة إلى موسم 2017-2018، الوحيد الذي شهد تكرار التعادل بين «جاري العاصمة» في مباراتي الدورين، الأول والثاني، بصورة قريبة مما يحدث في الموسم الجاري، إذ تعادلا وقتها 0-0 و1-1، وتُوّج «البلوجرانا» باللقب بفارق مريح آنذاك، وفي الموسم التالي، 2018-2019، لم يتمكن «الملكي» من تجاوز جاره في المباراتين، حيث فاز الأخير 3-1 وتعادلا 0-0، ليحصد برشلونة اللقب أيضاً!

وكان أتلتيكو «عنصراً حاسماً» في تتويج «البارسا» بلقبي 2014-2015 و2015-2016، على التوالي، بعد فوزه 3 مرات على «الريال» مقابل تعادُل وحيد بنتيجة 1-1 في 2015-2016، وبالتأكيد تركت تلك النتائج التي تفوق فيها «الروخي بلانكوس» أثراً كبيراً في ملاحقة «الميرنجي» غريمه «الكتالوني»، إذ خسر عملاق العاصمة اللقب الأول بفارق نقطتين فقط، وبين الـ 6 هزائم التي مُنى بها وقتها، كان لـ «الأتليتي» نصيب في مباراتين، منها فوز بـ «رُباعية» لأتلتيكو، ثم خسر الريال اللقب الثاني بفارق نقطة وحيدة هذه المرة عن برشلونة، بعدما فقد 5 نقاط كاملة أمام أتلتيكو وحده.

ويُعد موسم 2022-2023 مُختلفاً في هذا الصدد، حيث فاز الريال على جاره وتعادل معه في مواجهتي «ديربي الليجا»، إلا أن برشلونة حصد اللقب بفارق 10 نقاط هذه المرة، في حين أن تكرار هاتين النتيجتين بين «جاري العاصمة» شهد تتويج ريال مدريد مرتين، بينما لم يؤثر على تتويج أتلتيكو في موسم 2020-2021، ورغم فوز «الروخي بلانكوس» وتعادله في مباراتي موسم 2023-2024، إلا أن التتويج كان من نصيب الريال، وهو ما حدث في نُسخة 2021-2022، وقتما تبادل كلاهما الفوز في المواجهتين.