سابالينكا تخرج من «دائرة الأحزان»!

الدوحة (أ ف ب)



قالت البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة أولى عالمياً، إنها وضعت هزيمتها في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى للتنس، أمام الأميركية ماديسون كيز خلفها، حيث تحول تركيزها إلى جولة الشرق الأوسط.

سعت سابالينكا (26 عاماً) للفوز باللقب الثالث توالياً لها في ملبورن الشهر الماضي، لكنها تعثرت في المباراة النهائية بخسارتها بثلاث مجموعات أمام كيز 3-6 و6-2 و7-5.

وأكدت البيلاروسية خلال مؤتمر صحفي، تمهيداً لمشاركتها في دورة الدوحة: «كانت هذه المباراة هي الأصعب، أعتقد أنني كنت لا أزال أفكر في تلك المباراة لمدة أسبوع».

وأضافت: «بصراحة، بالنظر إلى الوراء والتفكير بالشوطين الضائعين (في المجموعة الأخيرة)، لم أفعل أي شيء خاطئ، لقد لعبت فقط بشكل غير معقول، لكن يومها، لا يوجد ما تندم عليه، أعتقد أنني تعافيت الآن تماماً بعد تلك المباراة الصعبة».

وتعود سابالينكا للمنافسة في دورة قطر المفتوحة التي انطلقت الأحد، وذلك للمرة الأولى منذ مشاركتها الأخيرة عام 2022، علماً أنها تُوجت باللقب قبلها بعامين. تنتقل لاحقاً إلى دبي لخوض أولى دورات الألف نقطة للسيدات هذا الموسم.

وشددت سابالينكا على أنها ستتعامل مع هاتين الدورتين في الخليج بمثابة إحماء لدورتي إنديان ويلز وميامي للألف نقطة في الولايات المتحدة، واللتين ستقامان في الشهر المقبل.

وأوضحت المتوّجة بثلاثة ألقاب في بطولات الجراند سلام «الروزنامة صعبة للغاية، خاصة إذا وصلت إلى المرحلة الأخيرة من بطولة أستراليا المفتوحة، فلن يكون لديك الكثير من الوقت للتعافي والاستعداد لهذه الأحداث الكبرى».

وأردفت: «أعتقد أنني سأعتبر هاتين الدورتين تحضيرا للدورتين الأميركيتين، وسأحاول بناء مستواي في التنس، وربما أرفع من مستواي في هذين الحدثين».

وانطلقت جولة الشرق الأوسط في أبوظبي الأسبوع الماضي، حيث حصدت السويسرية بيليندا بينتشيتش لقبها الأول بعد أقل من 10 أشهر من ولادة ابنتها بيلا.

وعن هذا الأمر، علّقت سابالينكا: «هذا مثير للإعجاب بصراحة، لقد عادت للتو، أعتقد أنها في بطولة أستراليا المفتوحة قدمت أداءً رائعاً (وصلت إلى الدور الرابع) والآن تحمل الكأس، إنه لأمر مدهش، أنا سعيدة للغاية من أجلها، لقد استحقت ذلك بالتأكيد».

وأضافت المصنفة الأولى ضاحكة: «كما قالت، لقد عَمِلت بجد من أجل ذلك، ومن الجيد أن نرى ذلك، هذا يمنحنا الأمل في أنه ربما، عندما نبتعد لانجاب الأطفال، لدينا فرصة للعودة إذا أردنا ذلك».

ولن تخوض سابالينكا الدور الافتتاحي في الدوحة، وستبدأ حملتها ضد البريطانية إيما رادوكانو (56 عالمياً) المشاركة بدعوة أو الروسية إيكاترينا ألكسندروفا (25).

وتحمل البولندية إيجا شفيونتيك لقب النسخ الثلاث الأخيرة في الدورة، وتشارك هذا العام بفوزها في 12 مباراة توالياً على الأراضي القطرية. وتستهل المصنفة ثانية عالمياً مشوارها أمام الرومانية إيلينا جابرييلا روس (112) القادمة من التصفيات أو اليونانية ماريا ساكّاري (29) في الدور الثاني.