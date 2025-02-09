مويس يدرس الدفع بـ «الوافد الجديد» في «ديربي» إيفرتون وليفربول



لندن (د ب أ)



يدرس ديفيد مويس، مدرب فريق إيفرتون، إمكانية الدفع بالوافد الأرجنتيني الجديد، على سبيل الإعارة، تشارلي ألكاراز، خلال مباراة «ديربي ميرسيسايد» أمام ليفربول الأربعاء المقبل بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وسبق لألكاراز خوض عدة ديربيات، حيث شارك مع فلامينجو أمام فلومينينسي في ديربي الدوري البرازيلي، ومع يوفنتوس أمام تورينو في ديربي الدوري الإيطالي.

وشارك ألكاراز من على مقاعد البدلاء خلال الخسارة أمام بورنموث بهدفين دون رد في كأس الاتحاد الإنجليزي، وظهر بشكل جيد، وحرمه القائم من تسجيل هدف عبر ضربة حرة مباشرة من مسافة 30 ياردة.

وقال الأسكتلندي مويس (61 عاماً) اليوم الأحد: «مازال الوقت مبكراً بالنسبة لي لحسم الأمر».

وأضاف: «شعرت بأن هناك عنصراً مختلفاً بعض الشيء، هذا يمنحنا المزيد من القرارات التي ستجعلنا غير قابلين للتوقع بشكل أكبر».

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) عن مويس قوله: «سعدت للغاية بمستواه، قدم مجهوداً رائعاً من خلال الضربة الحرة التي ارتطمت بالقائم، أعتقد أن بدايته كانت جيدة للغاية».

وأضاف: «أعتقد أن جميع اللاعبين الذين قدمناهم خلال المباراة صنعوا الفارق». وأشار: «سعدت أيضاً بأداء جاك هاريسون، قدم ثلاث أو أربع تمريرات رائعة في وقت كنا في حاجة لذلك، وتيم إيرويجبونام شارك أيضاً، بعدما استعاد بعض عافيته».