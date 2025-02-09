الإثنين 10 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مدرب دورتموند «معجب» بالفريق رغم «الإحباط»!

مدرب دورتموند «معجب» بالفريق رغم «الإحباط»!
9 فبراير 2025 18:05

دورتموند (د ب أ)

أخبار ذات صلة
دياز: سيتي قادر على تحقيق «شيء جميل» أمام الريال
البطاقات الصفراء صداع في رأس الريال قبل مواجهة السيتي

أكد الكرواتي نيكو كوفاتش، المدير الفني الجديد لبوروسيا دورتموند، أن فريقه في حاجة إلى تصحيح مساره سريعاً، عندما يواجه سبورتينج لشبونة البرتغالي الثلاثاء المقبل في ذهاب الملحق الفاصل المؤهل لدور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، بعد خسارته أمام ضيفه شتوتجارت 1-2 في دوري الدرجة الأولى الألماني.
وخلال الظهور الأول لكوفاتش في منصب المدير الفني، عقب خلافة التركي نوري شاهين، واصل دورتموند مسلسل نزيف النقاط وسقط أمام ضيفه شتوتجارت.
وتعرض دورتموند لصدمة جديدة لمساعيه في إنهاء الموسم ضمن المربع الذهبي، وبالتالي المشاركة في نسخة الموسم المقبل من دوري أبطال أوروبا.
وقال كوفاتش الذي خلف شاهين، بعد رحيل الأخير عقب خسارة الفريق، في أول أربع مباريات في العام الحالي، قبل أن يتولى ميك تولبيرج المهمة بشكل مؤقت «أدرك أن أمامنا الكثير من العمل علينا القيام به».
وقاد تولبيرج دورتموند للفوز مرتين مقابل تعادل واحد، لكن الفريق لم ينجح في مواصلة صحوته أمام شتوتجارت.
وقال كوفاتش لشبكة (سكاي سبورتس) «الأولاد قدموا حقاً كل ما في وسعهم حتى الدقيقة الأخيرة، النتيجة كانت الشيء الوحيد الذي لم يعجبني، بقية الأمور كانت جيدة تماماً».
وأضاف «لم يكن من المفترض أن نخرج خاسرين، الفريق قام بالكثير من الأمور بشكل جيد، سواء كانت الكرة في حوزته أم لا، لكننا لم نتخذ دائماً القرارات الصحيحة داخل منطقة الجزاء، وحرمنا أنفسنا من الجائزة».
من جانبه، قال سيباستيان كيهل المدير الرياضي لدورتموند «أدينا بشكل جيد في عدة مراحل لكننا افتقدنا أيضاً لبعض الحظ، والوضوح والتصميم».
ووصف فالديمار أنطون المدافع السابق لشتوتجارت والحالي لدورتموند، تسجيله هدفاً بطريق الخطأ في مرمى فريقه بأنه «مؤلم للغاية».
وأضاف «بالطبع أردنا الفوز جميعاً، لكن هناك الكثير من الأمور الإيجابية».
وختم بالقول «علينا أن نلعب بنفس الكثافة، ونفرض أسلوب لعبنا داخل الملعب، ونعتني بأنفسنا، كل الأمور الأخرى ستحدث بشكل تلقائي».

الدوري الألماني
البوندسليجا
دورتموند
شتوتجارت
دوري أبطال أوروبا
سبورتنج لشبونة
آخر الأخبار
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
اقتصاد
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
4 فبراير 2025
31 مليار درهم إيرادات «كهرباء دبي» في 2024
اقتصاد
31 مليار درهم إيرادات «كهرباء دبي» في 2024
اليوم 21:28
فرع لشركة دو التابعة لـ«الإمارات للاتصالات المتكاملة»
اقتصاد
2.5 مليار درهم صافي أرباح «دو» بنمو 49.1%
اليوم 21:25
برشلونة يُلاحق «200 هدف» وأكثر من 13 «نتيجة قياسية»!
الرياضة
برشلونة يُلاحق «200 هدف» وأكثر من 13 «نتيجة قياسية»!
اليوم 21:09
«مجلس الحكماء» بالتنمية الأسرية يحيي التراث الإماراتي بـ«قصر الحصن»
الترفيه
«مجلس الحكماء» بالتنمية الأسرية يحيي التراث الإماراتي بـ«قصر الحصن»
اليوم 21:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©