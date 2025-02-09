ختام متميز وجماهيري لبطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو

دبي (الاتحاد)



اختتمت اليوم الأحد منافسات «الجولة الثانية» من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو التي تم تخصيصها لمنافسات فئة «من دون البدلة»، وسط حضور جماهيري كبير وأداء متميز من اللاعبين المشاركين في فئات تحت 18 عاماً، والكبار، والأساتذة.

وتواصل البطولة في نسختها الثانية ترسيخ مكانتها منصة رياضية رائدة تستقطب نخبة المواهب وأفضل النجوم على الساحة المحلية، وعكست النزالات القوية مستويات فنية عالية، تبرز مدى تطور رياضة الجوجيتسو في الدولة وريادتها العالمية، لاسيما في ظل مشاركة لاعبين متمرسين قدموا عروضاً قوية رفعت وتيرة الحماس والتحدي.



حضر المنافسات الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية بوزارة الرياضة، ويوسف عبدالله البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو، وفريد القيواني، المدير التنفيذي لشركة الألعاب الرياضية بنادي النصر، وحميد حسن الشامسي، رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية، وعدد من مسؤولي الاتحاد، وممثلين من رعاة وشركاء البطولة.

وفي ختام الجولة الثانية حلّ نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في صدارة الترتيب، وتبعه نادي العين وصيفاً، وأكاديمية M.O.D في المركز الثالث.



وقال عبدالله الزعابي، رئيس قسم الفعاليات والأنشطة في اتحاد الجوجيتسو: «بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو نموذج يحتذى في التأكيد على دور الرياضة في تعزيز التلاحم الاجتماعي، وترسيخ القيم النبيلة بين مختلف الأجيال، وتمثل البطولة منصة تجمع اللاعبين وعائلاتهم، في أجواء تعكس روح وقيم رياضة الجوجيتسو، كما أنها تتيح لأفراد المجتمع فرصة التعرف عن قرب على هذه الرياضة، وما تحمله من فوائد بدنية وذهنية».

وقال زايد القبيسي، لاعب نادي بني ياس، حزام أزرق، والفائز بذهبية وزن 46 كجم في فئة تحت 18 عاماً: «تحقيق الميدالية الذهبية في البطولة الغالية يمثل لحظة فخر كبيرة بالنسبة لي، وهي ثمرة العمل الجاد والتدريبات المستمرة التي أخضع لها مع فريقي، وتتيح بطولات الاتحاد للرياضيين فرصاً استثنائية لصقل مهاراتنا وتطوير أساليبنا، كما تمنحنا هذه البطولات فرصة الاحتكاك مع نخبة اللاعبين، بما يساعدنا على تقييم أدائنا، والتقدم بخطوات ثابتة نحو تحقيق أهدافنا، سواء على المستوى المحلي أو الدولي».

بدوره، قال راشد محمد الشحي، لاعب نادي العين، حزام بني، والفائز بذهبية وزن 56 كجم فئة الكبار: «في رياضة الجوجيتسو، المنافس الحقيقي هو من يسعى للتطوير المستمر، وتمثل بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو، واحدة من أهم المحطات لصناعة الأبطال وتعزيز الاحترافية في الرياضة، وتعكس المنافسة القوية في فئة الكبار المستوى المتقدم للبطولة، حيث يحتاج اللاعب إلى أكثر من مجرد مهارات النزال للفوز، أي إلى استراتيجية متكاملة، وذكاء تكتيكي، وانضباط بدني وتركيز ذهني، والفوز بالميدالية الذهبية اليوم يعتبر دافعاً لمواصلة العمل لتحقيق المزيد من الإنجازات على الصعيدين المحلي والدولي».