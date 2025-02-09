كلباء.. «النمور» تُرعب الكبار!



سلطان آل علي (دبي)



يواصل كلباء تقديم مستويات متميزة هذا الموسم في «دوري أدنوك للمحترفين»، بعد الفوز على الشارقة 2-1، وعرقلة «الملك» في صراع الصدارة.

وأصبح كلباء أبرز الفرق التي تصعّب المهمة على الأندية الكبيرة، ويفرض نفسه منافساً صعباً لا يُستهان به، ورغم أنه ليس من الفرق المرشحة للمراكز المتقدمة، إلا أن نتائجه أمام كبار الدوري تثبت أنه فريق قادر على مواجهة أي منافس، والظهور بمستويات قوية.

بالعودة إلى نتائج كلباء هذا الموسم في الدوري أمام الأندية الكبيرة، نجده يقدّم أداءً لافتاً لا يمكن تجاهله إطلاقاً، وخاض 9 مباريات ضد الأندية الأعلى منه في الترتيب وحامل اللقب، ولم يخسر إلا 3 مرات فقط، في حين أنه تعادل 5 مرات، وانتصر مرة وحيدة.

وأظهرت مجريات المواجهات قوة كبيرة جداً لـ «النمور»، وفي افتتاح الدوري، تعادل كلباء مع الوصل 2-2، وتسجل في الدقيقة 99، ليتجنب الخسارة أمام حامل اللقب، وفي الإياب بالدور الثاني، تعادل مجدداً بهدف لمثله، ولكنه أظهر صموداً كبيراً، بعد طرد لاعبه منذ الدقيقة 16، وتقدمه بهدف رغم ذلك حتى الدقيقة 80، قبل أن يتعادل الوصل.

وأمام الشارقة، تعرض كلباء لخسارة صعبة بهدف في الدور الأول، قبل أن يعود في الدور الثاني، ويُلحق الخسارة بـ «الملك»، ويقلب الطاولة بنتيجة 2-1 في آخر الدقائق.

ولعل الخسارة الوحيدة المستحقة أمام الوحدة 1-3، رغم تقدمه في النتيجة بهدف، أما أمام النصر، كانت خسارة قاسية، بعد تقدم «النمور» بهدفين، ولكن الفريق خسر اللقاء 2-3 في 7 دقائق بنهاية اللقاء.

وفرض كلباء التعادل على المتصدر شباب الأهلي، ليكون أول تعثر لـ «الفرسان» في الدوري، وهو أول فريق يمنعه من التسجيل على المستوى المحلي، والثاني في الموسم، بعد الغرافة القطري، كما تعادل كلباء مع الجزيرة والعين 1-1 و3-3 على التوالي، ولكن في المباراتين استقبل كلباء أهداف التعادل في الوقت بدل الضائع!

هذه الأرقام والسيناريوهات تظهر صلابة حقيقية لكلباء في كل مواجهاته مع الكبار، من دون استثناء خصوصاً على ملعبه، ويرسل من خلالها رسالة مباشرة إلى جميع أندية الدوري، بأنه عنصر مؤثر في لعبة المراكز في المقدمة، وربما يظهر منافساً حقيقياً حتى على مستوى المركزين الرابع والخامس.

