الإيطالية إليسا تتوج بلقب «طواف الإمارات» للمرة الثانية

أبوظبي (الاتحاد)

توجت الإيطالية إليسا لونجو بورجيني قائدة فريق «الإمارات القابضة» بلقب النسخة الثالثة من طواف الإمارات للسيدات 2025، السباق العالمي والوحيد في الشرق الأوسط، ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي.

وأسدل الستار، بنجاح على فعاليات النسخة الثالثة من طواف الإمارات للسيدات 2025، الذي أقيم عبر 4 مراحل، بإجمالي مسافة 540 كم، بمشاركة 120 متسابقة من 20 فريقاً عالمياً وقارياً من نخبة الفرق المحترفة على مستوى العالم.



وأحرزت إليسا بورجيني لقب طواف الإمارات للسيدات للمرة الثانية في تاريخها، بعد النسخة الأولى عام 2023، وأنهت الإيطالية البالغة «33 عاماً» مراحل الطواف الأربعة في صدارة الترتيب العام بإجمالي زمن 13 ساعة و14 دقيقة و57 ثانية، لتحصد في النهاية القميص الأحمر برعاية الشركة العالمية القابضة، متقدمة بفارق 2:06 ثانية عن مواطنتها وزميلتها في فريق الإمارات، سيلفيا بيرسيكو التي أنهت الطواف في المركز الثاني، وجاءت كيمبرلي لي كورت من موريشيوس، في المركز الثالث بالترتيب العام

وفي المرحلة الرابعة والأخيرة «مرحلة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية»، التي أقيمت في أبوظبي، وانطلقت من مقر الأكاديمية، مروراً بأبرز معالم أبوظبي، وصولاً إلى خط النهاية عند كاسر الأمواج بكورنيش أبوظبي، واصلت الهولندية لورينا ويبيس تألقها، وفازت بلقب المرحلة، لتحرز الفوز في ثلاث مراحل من أصل أربع، حيث قطعت مسافة المرحلة الرابعة البالغة 128 كم في زمن 3 ساعات و3 دقائق و28 ثانية.

وحصدت ويبيس في ختام الطواف على القميص الأخضر برعاية مدن لمتصدرة الترتيب بالنقاط، برصيد 60 نقطة، أمام رباعي فريق الإمارات، إليسا لونجو بورجيني «42 نقطة»، ولارا جيلسيبي «35 نقطة»، وسيلفيا بيرسيكو «25 نقطة»، وكارلين سوينكلز «20 نقطة».



وحصلت الألمانية انطونيا نيدرماير دراجة فريق كانيون على القميص الأبيض برعاية طاقة لأفضل متسابقة شابة، والأيرلندية لارا جيلسيبي دراجة فريق الإمارات على القميص الأسود برعاية الدار لمتصدرة مرحلة السرعة المتوسطة.

وحقق فريق «الإمارات القابضة» إنجازاً استثنائياً بحصوله على جائزة أفضل فريق في النسخة الثالثة للطواف، بعد أن سيطر على القميصين الأحمر والأسود، وفريق ليف جايكو العلا على ثاني أفضل فريق، وفريق كانيون ثالث أفضل فريق.

وتوّج الفائزات وسط أجواء احتفالية، عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، والمهندسة خلود الظاهري، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية، والدكتورة شيخة الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي، وشيخة المزروعي، مدير تنفيذي لقطاع التخطيط والسياسات البيئية المتكاملة في هيئة البيئة -أبوظبي، والدكتورة روضة سعيد السعدي، مدير عام الشؤون المالية الحكومية بدائرة المالية، وبثينة عبد الله المزروعي، مدير عام الشؤون المالية بدائرة المالية، وأماني الهاشمي، مدير عام المواهب الحكومية في دائرة التمكين الحكومي، وإبراهيم السويدي، مدير تنفيذي لقطاع سياسات الموارد البشرية في دائرة التمكين الحكومي، وشمسة سيف الهنائي، عضو مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، وسلوى المفلحي، ممثل مجموعة الدار العقارية، وشمسة الأحبابي، الرئيس التنفيذي لمصنع الخزنة للجلود، ومهدي عليوات، ممثل الشركة العالمية القابضة، وأيمن البيجاوي، ممثل «بن حمودة للسيارات»، وجيريمي نورثروب، ممثل «الحديريات الرياضية»، وفاطمة الشايجي، ممثل «طاقة».

وتم تكريم مديرية شرطة العاصمة، ومديرية المرور والدوريات - إدارة المهام والمراسم في أبوظبي، ومركز النقل المتكامل، ومارينا مول، وجنرال موتورز، وكولناغو، وبرجيل القابضة.

وقالت إليسا لونجو بورجيني: «سعيدة بأن أفوز للمرة الثانية بلقب طواف الإمارات، وبإحراز أول لقب مع فريق (الإمارات القابضة) في السباق الذي يقام في موطنه، ما يضفي مزيداً من الروعة على الفوز».

وأضافت: «الفريق قام بعمل رائع، وحاولنا الحفاظ على تواجدنا ضمن الكوكبة للوصول إلى خط النهاية دون أي مفاجآت، وأشكر أعضاء الفريق على الجهد العظيم الذي قدموه طوال مراحل السباق».

بدورها، قالت لورينا ويبيس المتوجة بثلاث مراحل في الطواف: «من الرائع الفوز بالمرحلة الأخيرة، والفريق عمل بجد كبير من أجل ذلك، لقد كانت الأمور صعبة في الكيلومترات الأخيرة، لكني وجدت طريقي للخروج والركض بسرعة نحو خط النهاية».

وأضافت: «واجهنا رياحاً شديدة كانت معاكسة في أغلب المرحلة، ولم أرغب في الوصول إلى المقدمة مبكراً؛ لذلك أخرت وصولي حتى آخر كيلومتر، واستطعت تجاوز إصابة طفيفة تعرضت لها في ساقي اليمنى قبل 10 كيلومترات من النهاية، سأحصل على راحة الآن بعد هذا الفوز الرائع بثلاث انتصارات في بداية الموسم».

عارف العواني:

نجاح الطواف يعكس التزام الإمارات بتعزيز مكانة الرياضة النسائية عالمياً

أعرب عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، عن فخره بنجاح النسخة الثالثة من طواف الإمارات للسيدات 2025، مشيراً إلى أن الحدث عكس التزام دولة الإمارات بتعزيز مكانة الرياضة النسائية على الساحة العالمية، وأثبت مجدداً أن أبوظبي وجهة رائدة وعالمية للرياضة.

وقال العواني: «نحن فخورون بتنظيم طواف الإمارات للسيدات، الذي شهد مشاركة نخبة من أفضل الفرق والمتسابقات العالميات، ما عكس التطور الكبير الذي تشهده الرياضة في الدولة».

وأضاف: «نشكر جميع الجهات الداعمة والرعاة، إضافة إلى المتطوعين والجماهير التي كانت جزءاً من هذا الحدث المتميز، ونتطلع إلى مزيد من النجاحات في النسخ المقبلة، بالشكل الذي يعكس رؤية القيادة الرشيدة في دعم الرياضة، وتعزيز دورها».

وهنأ العواني، إليسا لونجو بورجيني بلقب النسخة الثالثة من الطواف، بعد أداء متميز من الدراجة الإيطالية على مدار مراحل الطواف، كما هنأ لورينا ويبيس على تألقها اللافت وفوزها بـ 3 مراحل من مراحل الطواف.

وأشاد العواني بمستوى فريق الإمارات القابضة، والعمل الجماعي الذي قام به الفريق خلال الطواف، ومكنه من الفوز بلقب أفضل فريق والقميصين الأحمر والأسود، وأشار إلى أن الفريق قدم نسخة استثنائية تؤكد أنه قادم بقوة في عالم سباقات الدراجات الهوائية للمحترفين.





