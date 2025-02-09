الوصل يعبر دبا الحصن إلى «النقطة 21»



فيصل النقبي (خورفكان)



حقق الوصل فوزاً مهماً على دبا الحصن 3-2، باستاد صقر بن محمد القاسمي، ضمن «الجولة 15» من «دوري أدنوك للمحترفين»، ليصل «الإمبراطور» إلى «النقطة 21»، فيما ظل دبا الحصن عند «9 نقاط».

تقدم دبا الحصن عن طريق ميدانا تساكاما الذي أصبح صاحب أول هدف لفريقه في مرمى الوصل خلال «حقبة الاحتراف»، بعد خطأ الحارس خالد السناني في الدقيقة 33، ونجح «الإمبراطور» في التعادل بهدف البرازيلي جواو بيدرو، من تمريره فابيو ليما في الدقيقة 41.

وفي الشوط الثاني، أضاف جواو بيدرو الهدف الثاني للوصل في الدقيقة 64، وأتبعه علي صالح بالهدف الثالث في الدقيقة 66، إلا أن دبا الحصن قلص الفارق بهدف هيثم الجويني في الدقيقة 83.