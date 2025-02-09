الفجيرة يكسب حتا ويتمسك بصدارة «دوري الأولى»



معتصم عبدالله (أبوظبي)‬‬‬‬



حول الفجيرة تأخره أمام ضيفه حتا بهدف إلى فوز 2-1، في ختام «الجولة 16»، من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، والتي شهدت فوز دبا أمام الحمرية 4-1، والإمارات على مصفوت 1-0، فيما كسب جلف يونايتد مباراته الذيد 3-2.

وعلى ملعب الفجيرة، تقدم حتا بهدف عكسي سجله كورين كركور لاعب الفجيرة بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 28، قبل أن يدرك سيدي دحماني التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 43، وأضاف ساندر جمال هدف الفوز الثمين في الدقيقة 67، ورفع الفجيرة رصيده إلى 32 نقطة في صدارة الترتيب، متفوقاً بفارق نقطتين أمام الظفرة «الوصيف» والعربي «الثالث»، فيما تراجع حتا إلى المركز الخامس، وله 25 نقطة.

وعاد دبا بالنقاط الثلاث من ملعب الحمرية بالفوز 4-1، وسجل أهداف «النواخذة» سايمون كابرال هدفين في الدقيقتين 11 و78، وويسلي براجا في الدقيقة 36، ودياجو داسيلفا في الدقيقة 84، ورفع دبا رصيده إلى 28 نقطة في المركز الرابع، مقابل 13 نقطة للحمرية «العاشر».

واستعاد الإمارات ذاكرة الفوز الغائبة في آخر 3 جولات، بفوزه على ضيفه مصفوت 1-0، وسجل الفصيني قاسمة الهدف الوحيد لـ «الصقور» في الدقيقة 14، ليرفع فريقه رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثامن، مقابل 14 نقطة لمصفوت «التاسع».