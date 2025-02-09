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الرياضة

ريال مدريد يخسر فاسكيز أمام مانشستر سيتي!

ريال مدريد يخسر فاسكيز أمام مانشستر سيتي!
9 فبراير 2025 20:54

 
مدريد (أ ف ب)
ازدادت مصاعب ريال مدريد الإسباني في الدفاع، بخسارته جهود لوكاس فاسكيز الذي يغيب عن لقاء الثلاثاء ضد مانشستر سيتي الإنجليزي في ذهاب الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك بسبب إصابة في الفخذ.
وقال ريال في بيان الأحد: إن اسم فاسكيز «لن يكون ضمن التشكيلة للمباراة في مانشستر»، مع توقع وسائل الإعلام الإسبانية غيابه عن الملاعب لمدة ثلاثة أسابيع.
وانضم فاسكيز إلى زملائه في الخط الخلفي الألماني أنتونيو روديجر، والنمساوي دافيد ألابا، وداني كارفاخال، والبرازيلي إيدر ميليتاو الذين يغيبون عن بطل إسبانيا ودوري الأبطال بسبب الإصابة أيضاً.
وبعد فشله في أن يكون بين المراكز الثمانية الأولى المؤهلة مباشرة إلى ثمن نهائي دوري الأبطال، وجد ريال نفسه في أقوى مواجهة في الملحق بعدما وضعته القرعة ضد السيتي الذي يستضيف الذهاب الثلاثاء، قبل أن يكون الإياب في مدريد في 19 الحالي.
وأصيب فاسكيز في أواخر اللقاء الذي تعادل فيه ريال على أرضه مع جاره اللدود أتلتيكو مدريد 1-1 في الدوري المحلي.

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