الإثنين 10 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ولفرهامبتون.. هدفان في 39 ثانية!

ولفرهامبتون.. هدفان في 39 ثانية!
9 فبراير 2025 20:56

 
لندن (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
سلوت: ليفربول يعيش «نكسة»!
ليفربول.. «فصل جديد» من «لعنة 9 فبراير»!


سجل ولفرهامبتون من الدرجة الممتازة هدفين في مدى 39 ثانية، ليخرج فائزاً على بلاكبيرن من المستوى الثاني «تشامبيونشيب» 2-0 على ملعب الأخير «أيوود بارك» في الدور الرابع من مسابقة كأس إنجلترا لكرة القدم.
ولم يبلغ ولفرهامبتون نهائي مسابقة الكأس، منذ أن تُوج بها عام 1960، لكنه يضع تحاشي الهبوط إلى دوري المستوى الثاني أولوية له، حيث يتقدم حالياً بفارق نقطتين عن المركز الثامن عشر.
افتتح ولفرهامبتون التسجيل، عندما خسر لاعب بلاكبيرن تود كانتويل الكرة، لينتزعها منها البرازيلي جواو جوميش ويسددها ضعيفة، لكن حارس أصحاب الأرض المجري بالاش توث لم يتعامل معها كما يجب لتتهادى داخل شباكه (33).
وبعد أقل من دقيقة مرر البرتغالي نلسون سيميدو كرة أمامية متقنة باتجاه البرازيلي ماتيوش كونيا لينفرد الأخير بحارس بلاكبيرن ويسدد داخل الشباك.

 

كأس إنجلترا
ولفرهامبتون
بلاكبيرن
آخر الأخبار
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
اقتصاد
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
4 فبراير 2025
«نخبة الفرسان» يتنافسون في كأس الإمارات لقفز الحواجز
الرياضة
«نخبة الفرسان» يتنافسون في كأس الإمارات لقفز الحواجز
اليوم 21:30
31 مليار درهم إيرادات «كهرباء دبي» في 2024
اقتصاد
31 مليار درهم إيرادات «كهرباء دبي» في 2024
اليوم 21:28
فرع لشركة دو التابعة لـ«الإمارات للاتصالات المتكاملة»
اقتصاد
2.5 مليار درهم صافي أرباح «دو» بنمو 49.1%
اليوم 21:25
برشلونة يُلاحق «200 هدف» وأكثر من 13 «نتيجة قياسية»!
الرياضة
برشلونة يُلاحق «200 هدف» وأكثر من 13 «نتيجة قياسية»!
اليوم 21:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©