ولفرهامبتون.. هدفان في 39 ثانية!



لندن (أ ف ب)



سجل ولفرهامبتون من الدرجة الممتازة هدفين في مدى 39 ثانية، ليخرج فائزاً على بلاكبيرن من المستوى الثاني «تشامبيونشيب» 2-0 على ملعب الأخير «أيوود بارك» في الدور الرابع من مسابقة كأس إنجلترا لكرة القدم.

ولم يبلغ ولفرهامبتون نهائي مسابقة الكأس، منذ أن تُوج بها عام 1960، لكنه يضع تحاشي الهبوط إلى دوري المستوى الثاني أولوية له، حيث يتقدم حالياً بفارق نقطتين عن المركز الثامن عشر.

افتتح ولفرهامبتون التسجيل، عندما خسر لاعب بلاكبيرن تود كانتويل الكرة، لينتزعها منها البرازيلي جواو جوميش ويسددها ضعيفة، لكن حارس أصحاب الأرض المجري بالاش توث لم يتعامل معها كما يجب لتتهادى داخل شباكه (33).

وبعد أقل من دقيقة مرر البرتغالي نلسون سيميدو كرة أمامية متقنة باتجاه البرازيلي ماتيوش كونيا لينفرد الأخير بحارس بلاكبيرن ويسدد داخل الشباك.