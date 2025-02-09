خيتافي يقترب من «الأمان»



مدريد (أ ف ب)



اقترب خيتافي من منطقة الأمان في الدوري الإسباني لكرة القدم بفوزه على ألافيس 1-0 في عقر دار الأخير ضمن المرحلة الثالثة والعشرين.

ورفع خيتافي رصيده إلى 27 نقطة في المركز الرابع عشر، في حين بقي ألافيس في المركز الثامن عشر المهدد بالهبوط مع 21 نقطة.

وسجل الأوروجوياني ماورو أرامباري الهدف الوحيد في الدقيقة 44 من ركلة جزاء، رافعاً رصيده إلى 6 أهداف في 21 مباراة هذا الموسم في الدوري المحلي.

ولم يخسر خيتافي أياً من مبارياته الخمس الأخيرة، بينها تعادله مع برشلونة 1-1 الشهر الماضي، ليعزز من حظوظه في البقاء ضمن أندية النخبة الموسم المقبل.

وعموما، يملك خيتافي ثاني أفضل دفاع في الدوري (دخل مرماه 17 هدفاً) وراء أتلتيكو مدريد (15)، لكنه يعاني في الهجوم، حيث سجل 18 هدفاً فقط في 23 مباراة حتى الآن.