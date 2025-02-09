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الرياضة

ليون.. «أول فرحة» مع فونسيكا

ليون.. «أول فرحة» مع فونسيكا
9 فبراير 2025 21:12

 
باريس (أ ف ب) 

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حقق ليون فوزه الأول في ثاني مباراة له، بقيادة مدربه الجديد البرتغالي باولو فونسيكا، وجاء بنتيجة كبيرة على حساب ضيفه رينس 4-0 في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
وتعاقد ليون مع مدرب ميلان الإيطالي السابق في 31 يناير ولمدة عامين ونصف خلفاً لـ «المقال» بيار ساج الذي أشرف على الفريق منذ 30 ديسمبر 2023.
وبدأ ابن الـ51 عاماً مهامه بخسارة في المرحلة الماضية على أرض مارسيليا 2-3، لكن فريقه الجديد استفاد من وضع ضيفه القابع في المركز الرابع عشر بخمسة انتصارات فقط، كي يمنحه الفوز الأول.
وأنهى ليون الشوط الأول متقدما بهدف للأرجنتيني نيكولاس تاليافيكو بتمريرة عرضية من كورنتان توليسو (36) الذي أضاف الثاني في دقيقة 68 بكرة رأسية، إثر ركلة حرة نفذها ريان شرقي، قبل أن يحسم الأخير النتيجة نهائياً بتسجيله الثالث بتمريرة من ماليك فوفانا (79).
وأكمل رينس اللقاء بعشرة لاعبين نتيجة طرد البديل الإيفواري جو (87)، ما سهل من مهمة ليون في إضافة الرابع عبر الجورجي جورجي ميكاوتادزه بعد تمريرة أخرى لشرقي (3+90).
وبفوزه الأول على رينس في آخر أربع مواجهات بينهما والتاسع للموسم، رفع ليون رصيده إلى 33 نقطة في المركز السادس، بفارق الأهداف أمام لنس الذي خسر أمام نيس 0-2، فيما تجمد رصيد ضيفه عند 22 نقطة في المركز الرابع عشر.

الدوري الفرنسي
ليون
باولو فونسيكا
ميلان
مارسيليا
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