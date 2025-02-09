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الرياضة

اتحاد القوس والسهم يشارك في اجتماعات الاتحاد الدولي

اتحاد القوس والسهم يشارك في اجتماعات الاتحاد الدولي
9 فبراير 2025 21:21

لوزان (وام)

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تشارك الدكتورة نورا المرزوقي، عضوة مجلس إدارة اتحاد القوس والسهم عضو اللجنة الطبية والعلوم الرياضية في الاتحاد الدولي للعبة، في الاجتماعات السنوية للاتحاد الدولي المنعقدة في مدينة لوزان السويسرية.
كان قد تم انتخاب المرزوقي في العام 2023 لعضوية الاتحاد الدولي كأول امرأة عربية تتولى هذا المنصب.
يتضمن جدول الأعمال مناقشات حول تأثير درجات الحرارة على لاعبي القوس والسهم، وإيجاد حلول ومعايير الرعاية الصحية للرياضيين، والعمل على بحوث ودراسات تصب في مصلحة اللاعبين حول تأثير أوزان الأدوات المستخدمة في اللعبة، لتعزيز الأداء الرياضي وضمان صحة وسلامة الرياضيين.
ويتطلع المشاركون في هذه الاجتماعات إلى الخروج بتوصيات تسهم في تطوير رياضة القوس والسهم على مستوى العالم.

الإمارات
اتحاد القوس والسهم
سويسرا
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