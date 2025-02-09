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الرياضة

بني ياس يتعادل مع النصر

بني ياس يتعادل مع النصر
9 فبراير 2025 22:37

 
مصطفى الديب (أبوظبي)

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صعد بني ياس إلى المركز العاشر، في «دوري أدنوك للمحترفين»، بعد التعادل مع النصر من دون أهداف، على ملعب «السماوي»، في ختام «الجولة الـ 15».
ورفع «السماوي» رصيده إلى «16 نقطة»، في حين وصل «العميد» إلى «26 نقطة» في المركز الرابع.
تبادل الفريقان السيطرة على مجريات اللقاء، حيث سيطر أصحاب الأرض على الشوط الأول، وأتيحت له أكثر من فرصة للتسجيل، في حين كانت الأفضلية للنصر في الشوط الثاني، وإن شهدت الدقائق الأخيرة محاولات من بني ياس لخطف «النقاط الكاملة»، إلا أن الشباك لم تهتز لتنتهي المباراة بالتعادل.

دوري أدنوك للمحترفين
بني ياس
النصر
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