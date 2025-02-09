الإثنين 10 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

لايبزج يعود إلى «سكة الانتصارات» في «البوندسليجا»

لايبزج يعود إلى «سكة الانتصارات» في «البوندسليجا»
9 فبراير 2025 23:23

 
برلين (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
مدرب دورتموند «معجب» بالفريق رغم «الإحباط»!
ليفركوزن يضع أحلامه في «مهب الريح»!


عاد لايبزج إلى سكة الانتصارات التي حاد عنها لأربع مراحل متتالية، وذلك بفوزه على ضيفه سانت باولي 2-0 رغم النقص العددي، وذلك في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم.
ودخل لايبزج اللقاء على خلفية هزيمة أمام شتوتجارت وصيف البطل 1-2 ثم ثلاثة تعادلات متتالية في المراحل الأربع الأخيرة، ليضيف ذلك إلى خيبته في مسابقة دوري أبطال أوروبا التي أنهى مجموعتها الموحدة بخسارة أمام شتورم جراتس النمساوي (0-1)، محتلاً المركز الثاني والثلاثين من أصل 36 فريقاً بثلاث نقاط فقط من ثماني مباريات.
لكن فريق المدرب ماركو روزه استفاق على حساب سانت باولي الذي يصارع من أجل الابتعاد عن منطقة الخطر، وحقق فوزه العاشر للموسم ما خوله استعادة المركز الرابع بفارق نقطة أمام شتوتجارت الفائز السبت على مضيفه بوروسيا دورتموند 2-1.
وحسم لايبزج اللقاء في شوطه الأول الذي سجل فيه الهدفين من تسديدتيه الأوليين بين الخشبات الثلاث عبر السلوفيني بنيامين شيشكو بعد هجمة مرتدة وتمريرة من الهولندي شافي سيمونز (16) الذي عزز النتيجة بعد تمريرة من شيشكو بالذات (35).
واضطر لايبزج الذي كان يتواجه مع سانت باولي للمرة الثالثة هذا الموسم (تعادلا سلباً في المرحلة الرابعة وفاز لايبزج 4-2 في الدور الثاني لمسابقة الكأس التي ما زال فيها وبلغ دورها ربع النهائي)، لإكمال اللقاء بعشرة لاعبين في الدقائق العشرين الأخيرة بعد طرد القائد المجري ويلي أوربان لإسقاطه البديل التونسي إلياس سعد عند مشارف منطقة الجزاء حين كان الأخير في طريقه للانفراد بالمرمى (69).
ورغم النقص العددي، صمد لايبزج وحافظ على أفضلية الهدفين حتى النهاية، ملحقا بضيفه الهزيمة الثانية عشرة للموسم، فتجمد رصيده عند 21 نقطة في المركز الرابع عشر.
وانتهت مواجهة القاع بين هولشتاين كيل وضيفه بوخوم بالتعادل 2-2، ليبقى الأول في المركز السابع عشر بـ13 نقطة وبفارق نقطتين أمام منافسه الثامن عشر الأخير.

الدوري الألماني
البوندسليجا
لايبزج
آخر الأخبار
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
اقتصاد
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
4 فبراير 2025
«نخبة الفرسان» يتنافسون في كأس الإمارات لقفز الحواجز
الرياضة
«نخبة الفرسان» يتنافسون في كأس الإمارات لقفز الحواجز
اليوم 21:30
31 مليار درهم إيرادات «كهرباء دبي» في 2024
اقتصاد
31 مليار درهم إيرادات «كهرباء دبي» في 2024
اليوم 21:28
فرع لشركة دو التابعة لـ«الإمارات للاتصالات المتكاملة»
اقتصاد
2.5 مليار درهم صافي أرباح «دو» بنمو 49.1%
اليوم 21:25
برشلونة يُلاحق «200 هدف» وأكثر من 13 «نتيجة قياسية»!
الرياضة
برشلونة يُلاحق «200 هدف» وأكثر من 13 «نتيجة قياسية»!
اليوم 21:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©