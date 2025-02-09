لايبزج يعود إلى «سكة الانتصارات» في «البوندسليجا»



برلين (أ ف ب)



عاد لايبزج إلى سكة الانتصارات التي حاد عنها لأربع مراحل متتالية، وذلك بفوزه على ضيفه سانت باولي 2-0 رغم النقص العددي، وذلك في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم.

ودخل لايبزج اللقاء على خلفية هزيمة أمام شتوتجارت وصيف البطل 1-2 ثم ثلاثة تعادلات متتالية في المراحل الأربع الأخيرة، ليضيف ذلك إلى خيبته في مسابقة دوري أبطال أوروبا التي أنهى مجموعتها الموحدة بخسارة أمام شتورم جراتس النمساوي (0-1)، محتلاً المركز الثاني والثلاثين من أصل 36 فريقاً بثلاث نقاط فقط من ثماني مباريات.

لكن فريق المدرب ماركو روزه استفاق على حساب سانت باولي الذي يصارع من أجل الابتعاد عن منطقة الخطر، وحقق فوزه العاشر للموسم ما خوله استعادة المركز الرابع بفارق نقطة أمام شتوتجارت الفائز السبت على مضيفه بوروسيا دورتموند 2-1.

وحسم لايبزج اللقاء في شوطه الأول الذي سجل فيه الهدفين من تسديدتيه الأوليين بين الخشبات الثلاث عبر السلوفيني بنيامين شيشكو بعد هجمة مرتدة وتمريرة من الهولندي شافي سيمونز (16) الذي عزز النتيجة بعد تمريرة من شيشكو بالذات (35).

واضطر لايبزج الذي كان يتواجه مع سانت باولي للمرة الثالثة هذا الموسم (تعادلا سلباً في المرحلة الرابعة وفاز لايبزج 4-2 في الدور الثاني لمسابقة الكأس التي ما زال فيها وبلغ دورها ربع النهائي)، لإكمال اللقاء بعشرة لاعبين في الدقائق العشرين الأخيرة بعد طرد القائد المجري ويلي أوربان لإسقاطه البديل التونسي إلياس سعد عند مشارف منطقة الجزاء حين كان الأخير في طريقه للانفراد بالمرمى (69).

ورغم النقص العددي، صمد لايبزج وحافظ على أفضلية الهدفين حتى النهاية، ملحقا بضيفه الهزيمة الثانية عشرة للموسم، فتجمد رصيده عند 21 نقطة في المركز الرابع عشر.

وانتهت مواجهة القاع بين هولشتاين كيل وضيفه بوخوم بالتعادل 2-2، ليبقى الأول في المركز السابع عشر بـ13 نقطة وبفارق نقطتين أمام منافسه الثامن عشر الأخير.