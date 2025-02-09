ليفربول.. «فصل جديد» من «لعنة 9 فبراير»!



معتز الشامي (أبوظبي)



تواصل لعنة 9 فبراير مطاردة ليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي، بعدما ودع الفريق البطولة اليوم على يد بليموث متذيل دوري الدرجة الأولى «الشامبيونشيب».

وفي مفاجأة مدوية، تغلب بليموث -صاحب المركز الأخير في دوري الدرجة الأولى على ليفربول متصدر «البريميرليج»؛ بهدف ليقصيه من دور الـ 32.

وطاردت لعنة «التاسع من فبراير» فريق ليفربول في بطولة 1900-1901، عندما تعرض للهزيمة 2-0 أمام نوتس كاونتي، وليدز يونايتد بالنتيجة نفسها في «نسخة 1971-1972».

وانتهت مسيرة «الريدز» في كأس الاتحاد الإنجليزي 2015-2016 تحت قيادة يورجن كلوب في التاسع من فبراير، عندما سجل أنجيلو أوجبونا برأسه بعد ركلة حرة نفذها ديميتري باييت في الوقت الإضافي، ليقود وستهام إلى النهائي على حساب ليفربول.