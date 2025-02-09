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الرياضة

ليفربول.. «فصل جديد» من «لعنة 9 فبراير»!

ليفربول.. «فصل جديد» من «لعنة 9 فبراير»!
9 فبراير 2025 23:25

 
معتز الشامي (أبوظبي)

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تواصل لعنة 9 فبراير مطاردة ليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي، بعدما ودع الفريق البطولة اليوم على يد بليموث متذيل دوري الدرجة الأولى «الشامبيونشيب».
وفي مفاجأة مدوية، تغلب بليموث -صاحب المركز الأخير في دوري الدرجة الأولى على ليفربول متصدر «البريميرليج»؛ بهدف ليقصيه من دور الـ 32. 
وطاردت لعنة «التاسع من فبراير» فريق ليفربول في بطولة 1900-1901، عندما تعرض للهزيمة 2-0 أمام نوتس كاونتي، وليدز يونايتد بالنتيجة نفسها في «نسخة 1971-1972».
وانتهت مسيرة «الريدز» في كأس الاتحاد الإنجليزي 2015-2016 تحت قيادة يورجن كلوب في التاسع من فبراير، عندما سجل أنجيلو أوجبونا برأسه بعد ركلة حرة نفذها ديميتري باييت في الوقت الإضافي، ليقود وستهام إلى النهائي على حساب ليفربول.

كأس إنجلترا
ليفربول
ليدز يونايتد
وستهام
يورجن كلوب
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