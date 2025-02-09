ألكاراز.. «اللقب 17»



روتردام (أ ف ب)



أحرز الإسباني كارلوس ألكاراز عن 21 عاماً اللقب السابع عشر في مسيرته والأول في 2025، وذلك بفوز المصنف ثالثاً عالمياً على الأسترالي أليكس دي مينور 6-4 و3-6 و6-2، في نهائي دورة روتردام للتنس (500 نقطة).

واحتاج ألكاراز، القادم من مشاركة مخيبة إلى حد ما في بطولة أستراليا المفتوحة، حيث انتهى مشواره للمرة الثانية توالياً عند ربع النهائي، إلى ساعة و54 دقيقة، كي يحقق فوزه الثالث على دي مينور من أصل ثلاث مواجهات حتى الآن ضد الأسترالي البالغ 25 عاماً والمصنف ثامناً عالمياً.

وقال ألكاراز إن هذا الأسبوع كان جيداً حقاً، لم أشعر أني 100 بالمئة، حين جئت إلى هنا بسبب الإنفلونزا، لكني تحسنت يوماً بعد يوم.

وخاض ألكاراز هذه الدورة للمرة الأولى، وكما بدأها بالفوز على الهولندي بوتيك فان دي زاندشولب بثلاث مجموعات، اختتمها بالفوز على دي مينور بثلاث مجموعات.

وبعدما كسر إرسال منافسه الأسترالي في الشوط الثالث للمجموعة الأولى ليتقدم 2-1 ثم 3-1، تنازل ألكاراز عن إرساله في الشوط الثامن، ما سمح لدي مينور في إدراك التعادل 4-4، لكنه عاد وأخذ الأفضلية في الشوط التالي على إرسال منافسه في طريقه لحسمها 6-4 في 34 دقيقة.

وبدا دي مينور عازماً على عدم التفريط بفرصة الفوز بلقبه العاشر بهذه السهولة، فضرب بقوة في المجموعة الثانية وانتزع الشوط الثاني على إرسال الفائز بأربعة ألقاب كبرى ليتقدم 2-0، ثم تمسك بهذه الأفضلية حتى النهاية، حاسماً المجموعة 6-3 في 39 دقيقة.

وبعد بداية متعادلة في المجموعة الثالثة، حقق ألكاراز الفارق في الشوط السادس الذي انتزعه من منافسه الأسترالي ليتقدم 4-2، ثم كرر الأمر في الشوط الثامن، ما خوله إنهاء المجموعة 6-2 في 40 دقيقة والمباراة، حارماً دي مينور من تعويض خيبة العام الماضي، حين سقط في النهائي أيضاً على يد الإيطالي يانيك سينر المصنف أول عالمياً.

لكن بإمكان الأسترالي أن يواسي نفسه بالصعود الاثنين إلى المركز السادس، معادلاً بذلك أفضل تصنيف في مسيرته.