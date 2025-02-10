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الرياضة

بليموث يعيد ليفربول 41 عاماً إلى الوراء!

بليموث يعيد ليفربول 41 عاماً إلى الوراء!
10 فبراير 2025 10:06

معتز الشامي (أبوظبي)
وصل فريق بليموث إلى الدور الخامس «دور الـ8» من كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الخامسة في تاريخه، عقب فوزه المفاجئ أمام ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث خسر آرني سلوت مدرب ليفربول للمرة الرابعة فقط خلال قيادته «الريدز» في 38 مباراة.
وشهد تشكيل ليفربول تغيراً كبيراً في ظل غياب العديد من لاعبي الفريق الأول الأساسيين، بمن فيهم محمد صلاح، لكن هذا كان بمثابة مفاجأة كبيرة، نظراً لأن بليموث يحتل حالياً المركز الأخير في جدول دوري الدرجة الأولى الإنجليزي «شامبيونشيب».
وكان بليموث قد أطاح بالفعل منافساً آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، بعد فوزه على برينتفورد 1-0 خارج أرضه في الجولة الثالثة، كما أصبح هو أول فريق من خارج الدوري الإنجليزي الممتاز يطيح متصدر الدوري منذ فوز ويجان على مانشستر سيتي في فبراير2018.
قبل ذلك، كان الفريق الذي يتصدرالدوري الإنجليزي الممتاز قد خرج من كأس الاتحاد الإنجليزي 3 مرات فقط في سنوات سابقة على يد فريق من خارج الدوري الممتاز «ليدز ضد كارديف في 2001-2002، وتشيلسي ضد برادفورد في 2014-2015، ومان سيتي ضد ويجان في 2017-2018».
وهذا العدد أصبح الآن 4 بعد الفوز الاستثنائي لفريق بليموث أمس.
وكانت هذه هي المرة الأولى التي يخرج فيها ليفربول من المسابقة على يد منافس من دوري أدنى، وهو يتصدر الجدول، وذلك منذ يناير 1984 ضد برايتون، ليتكرر الموقف بعد نحو 41 عاماً.
وتعد هذه هي المرة الثانية فقط في آخر 11 عاماً التي يُقصى فيها ليفربول من كأس الاتحاد الإنجليزي على يد فريق من خارج الدوري الإنجليزي الممتاز بعد الأولى «ضد ولفرهامبتون في 2016-2017».
وانتهى حلم ليفربول في الفوز بالرباعية في موسمه الأول مع سلوت، حيث يتجه اهتمامه إلى مباراة «ديربي ميرسيسايد» في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد إيفرتون بعد غدٍ الأربعاء.

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