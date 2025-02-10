منتخب شباب الجودو يشارك في «دولية تونس»

أبوظبي (الاتحاد)

غادرت بعثة منتخب شباب وناشئي الجودو، للمشاركة في بطولة تونس الدولية الأفريقية المفتوحة، التي تقام خلال الفترة من 10 إلى 15 فبراير الجاري، وتضم 21 دولة أكدت مشاركتها حتى الآن، من بينها 5 منتخبات عربية وهي الإمارات، المغرب، الجزائر، ليبيا، وتونس مستضيفة البطولة، والتي تشارك بـ 44 لاعباً ولاعبة، فيما ضمت البطولة منتخبات قوية، من بينها فرنسا، أميركا، كرواتيا، كندا، بريطانيا، صربيا، وطاجيكستان وفريق الاتحاد الدولي للجودو، بجانب الدول الأفريقية المتقدمة في مجال اللعبة.

ويرأس البعثة محمد جاسم، أمين السر المساعد للاتحاد، والمدرب جعفر النخلي، وتضم 5 لاعبين هم، حميد الشامسي، محمد وليد النقبي، مسعود محمد المسماري، أنس خماس اليماحي وبطي أحمد الهاشمي.

وحددت اللجنة المنظمة مساء يوم بعد غدٍ الأربعاء موعداً لقرعة البطولة بفندق ومنتجع «قرطاج تالاسو»، بعد اكتمال وصول الوفود كافة، حسب لائحة البطولة، وتبدأ المباريات صباح الخميس المقبل بصالة الرياضة أرينا بمنافسات الصغار، ثم الناشئين، وتختتم بفئه الشباب.

وحرص محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الجودو على مطالبة البعثة بضرورة الاستفادة القصوى من تلك المشاركة الاستثنائية، التي تضم منتخبات من مختلف قارات العالم، ما يسهم في توفير قدر كبير من الاحتكاك أمام مدارس عريقة متنوعة، وذلك ضمن خطة الاتحاد التي حددت أهدافها بضرورة الاهتمام بفرق المراحل العمرية، ما يسهم في توفير قاعدة مميزة على مستوى فرق الرديف، استعداداً للمشاركة في دورة لوس أنجلوس الأولمبية 2028، كما هو الحال في بطولة طشقند جراند سلام المقبلة، والتي تقام في نهاية فبراير الجاري، وتشهد مشاركة عدد من اللاعبين الصاعدين.