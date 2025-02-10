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الرياضة

«أبيض الناشئين» يواجه التشيك والسويد وويلز استعداداً لـ «كأس آسيا»

«أبيض الناشئين» يواجه التشيك والسويد وويلز استعداداً لـ «كأس آسيا»
10 فبراير 2025 11:00

معتصم عبدالله (أبوظبي)
استقر الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني للناشئين بقيادة الوطني ماجد سالم، على خوض ثلاث مباريات ودية أمام منتخبات التشيك والسويد وويلز على التوالي، خلال معسكره المرتقب في مدينة سالو الساحلية بإقليم كاتالونيا الإسبانية، خلال الفترة من 16 إلى 23 فبراير الجاري.
ويستهل منتخب الناشئين، تجاربه بلقاء التشيك في 18 فبراير الجاري، فيما ستكون مباراته الثانية أمام السويد يوم 20 فبراير، والثالثة في مواجهة ويلز يوم 23 فبراير، وتُلعب المباريات الثلاث ضمن بطولة «كأس اتحادات كرة القدم الودية تحت 16 عاماً»، وتقام البطولة على ملاعب «قرية البحر الأبيض المتوسط الرياضية»، والتي تعد أحد أفضل المجمعات الرياضية في جنوب أوروبا.
وذكر ماجد سالم، مدرب «أبيض الناشئين»، في تصريحات لـ«الاتحاد»، ان أبرز التحديات التي تواجه المنتخب تتمثل في تزامن التحضيرات، خلال الفترة المقبلة، والتي تسبق النهائيات، مع ارتباطات اللاعبين الدراسية، وشهر رمضان المعظم، منوهاً بالتخطيط لإقامة معسكرين إعداديين، خلال فبراير الجاري، ومارس المقبل، استعداداً للنهائيات.
ويمثل المعسكر المرتقب، محطة أساسية في برنامج إعداد «أبيض الناشئين»، استعداداً لخوض نهائيات النسخة 20 لـ «كأس آسيا تحت 17 عاماً 2025»، والمقررة، خلال الفترة من 3 إلى 20 أبريل المقبل، بالسعودية.
ووضعت قرعة النهائيات «أبيض الناشئين» في «المجموعة الثانية»، والتي تُلعب مبارياتها على استاد مدينة الملك فهد الرياضية بمدينة الطائف السعودية إلى جانب منتخبات اليابان، أستراليا، فيتنام، فيما ضمت المجموعة الأولى «السعودية، أوزبكستان، تايلاند، الصين»، وشملت بقية المجموعات، كوريا الجنوبية اليمن، أفغانستان، إندونيسيا «الثالثة»، إيران، طاجيكستان، عمان، وكوريا الشمالية «الرابعة».
ويدشن «أبيض الناشئين» مشواره في النهائيات القارية بلقاء منافسه «السامواري» حامل لقب النسخة الأخيرة في 2023، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بمدينة الطائف مساء الجمعة 4 أبريل المقبل، فيما ستكون المواجهة الثانية أمام منتخب أستراليا مساء الاثنين 7 أبريل على الملعب ذاته، على أن يختتم الدور الأول بلقاء فيتنام مساء الخميس 10 أبريل. 
وتنطوي المشاركة المرتقبة في نهائيات كأس آسيا تحت 17 عاماً بالسعودية، خلال الفترة من 3 إلى 20 أبريل 2025، على أهمية خاصة، حيث تضمن المنتخبات أصحاب المراكز الثمانية الأولى تأهلها إلى نهائيات كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً 2025 في قطر، وهي النسخة الموسعة حديثاً، والتي تضم 48 منتخباً للمرة الأولى.

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