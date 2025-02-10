6 لاعبين في قائمة منتخب الطاولة لـ«دولية تركيا»

معتصم عبد الله (أبوظبي)‬‬‬‬

تغادر صباح غدٍ الثلاثاء، بعثة منتخبنا الوطني لكرة الطاولة للشباب والناشئين، إلى مدينة كابادوكيا، والتي تحتضن منافسات بطولة «تركيا الدولية لكرة الطاولة»، والتي تنطلق الأربعاء، وتستمر حتى السبت 15 فبراير الجاري، بمشاركة مجموعة من المنتخبات العالمية والآسيوية.

وتضم قائمة منتخبنا الوطني للطاولة 6 لاعبين، وهم علي الحواي، يوسف الحواي «النصر»، أحمد المسيبي، ومحمد المسيبي «الشارقة»، ناصر المري، راشد سعيد «الوصل»، الى جانب المدربين شاو لي، وشان كي، إضافة إلى الإداري خالد صقر.

من جهته، فرض «نجوم الشارقة» الأفضلية في بطولة فردي الشباب الأولي، والتي أقيمت بنادي شباب الأهلي، وشهدت مشاركة 44 لاعباً مثلوا أندية النصر، الوصل، الشارقة، شباب الأهلي، التعاون، دبا الحصن، العروبة، عجمان، والمدام.

وجمع نهائي النسخة الأولى لفردي الشباب، ثنائي الشارقة لي هونج وعلي الدمرداش، حيث توج الأول باللقب والميداليات الذهبية بالفوز 3-0، فيما حصد الدمرداش الميداليات الفضية، وجائزة المركز الثاني، وتقاسم في المقابل الثنائي علي الحواي «النصر»، وحمدان عبدالحميد «شباب الأهلي» جائزة المركز الثالث والميداليات البرونزية، وشهد مراسم تتويج الفائزين، حسن الزرعوني، الأمين العام لاتحاد الطاولة، وأحمد البحر الأمين العام المساعد.