الصيني لي يتقدم «66» خطوة في «جولف السباق إلى دبي»

دبي (الاتحاد)

تقدم اللاعب الصيني هاتونج لي 66 خطوة، ليحتل المركز السابع في تصنيف «السباق إلى دبي» لجولة دي بي ورلد للجولف، بعد فوزه بلقب بطولة «قطر ماسترز»، التي أقيمت في نادي الدوحة للجولف.

حقق الصيني الفوز، بعدما سجل 16 ضربة تحت المعدل على مدار الأيام الأربعة للبطولة القطرية التي أقيمت ضمن «السلسلة الدولية» لهذا الموسم من جولة «دي بي ورلد»، المقامة برعاية «مجموعة موانئ دبي العالمية»، ليكسب 585 نقطة، ويرفع إجمالي رصيده إلى 688 نقطة في التصنيف العالمي لـ«السباق إلى دبي» من رولكس.

ورفع لي الكأس المصمم على شكل «اللؤلؤة»، ويعتبر هذا الفوز الثالث في مسيرة الصيني لي في جولة دي بي ورلد، وهو الذي بدأ حصد الألقاب بالفوز في بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك في نادي الإمارات للجولف في دبي، في عام 2018، عندما أنهى المنافسات برقم قياسي بلغ 23 ضربة تحت المعدل، كما حقق لقب بطولة «بي إم دبليو» الدولية المفتوحة في عام 2022.

وجاء فوز لي، بعد منافسة قوية مع الدنماركي راسموس نيجارد بيترسين الذي حل وصيفاً برصيد 15 ضربة تحت المعدل، ليكسب 389 نقاط، ويرفع إجمالي رصيده إلى 608 نقاط، ويتقدم 20 خطوة، ويحتل المركز التاسع في تصنيف «السباق إلى دبي» هذا الموسم.

ولا يزال الإنجليزي تيريل هاتون في صدارة تصنيف «السباق إلى دبي»، برصيد 1335 نقطة، مستفيداً من الفوز بلقب بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك التي أقيمت الشهر الماضي، وهي التي تعتبر البطولة الأولى من فئة النخبة لسلسلة رولكس.

وتعد هذه واحدة من بطولات «السلسلة الدولية» ضمن جولة دي بي ورلد «موانئ دبي العالمية» هذا الموسم، والتي تضم أيضاً بطولات في دبي ورأس الخيمة في الإمارات، وبطولتين في البحرين وقطر، علماً أن الموسم الحالي للجولف يطوف العالم تحت شعار «السباق إلى دبي»، ويشهد إقامة 42 بطولة على الأقل في 26 دولة مختلفة في مختلف القارات.