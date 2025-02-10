شباب الأهلي يدعم العين قبل «مونديال الأندية»

معتز الشامي (أبوظبي)

أصدر نادي شباب الأهلي بياناً استثنائياً وجد صدى إيجابياً في الشارع الرياضي الإماراتي والعربي على حد سواء، بعدما أصبح أول نادٍ يعلن رسمياً دعم العين في مشاركته بمونديال الأندية، الذي يقام في أميركا يونيو المقبل، إيماناً من إدارة النادي بأهمية دعم الأندية الإماراتية في المحافل الدولية، مع التشديد على وضع إمكاناته الكاملة، في خدمة «ممثل الوطن» بالمونديال.

وأشار البيان إلى اعتزاز شباب الأهلي بأن يكون العين سفيراً لكرة القدم الإماراتية عالمياً، وهي الخطوة السباقة التي اتخذها شباب الأهلي، كأول الأندية بالمنطقة العربية، التي يشارك منها فرق في نفس البطولة بأميركا، وهو ما يعكس العلاقات القوية بين أندية الإماراتية على المستويين الرسمي والشعبي الجماهيري من جهة، ومتانة علاقات إدارتي العين وشباب الأهلي على وجه التحديد.

وتأتي هذه المبادرة من «الفرسان» للتأكيد على وجود تنسيق وتشاور بين الناديين، فيما يتعلق بالاستعانة ببعض الأسماء، التي ربما يتم نقلها بين الناديين خلال الفترة المقبلة، لاسيما وأن شباب الأهلي يضع نصب عينيه المنافسة بقوة على لقب دوري أبطال آسيا الموسم المقبل، بخلاف ترشيحه للظفر بلقب دوري «الأبطال 2» خلال الموسم الجاري.

وكشفت مصادر عن وجود تفاهمات بين إدارتي شباب الأهلي بشأن صفقات المستقبل، وقد يستعين «الزعيم» بلاعب أو أكثر في الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوفه قبل المونديال، حيث سيتم فتح باب القيد الاستثنائي للأندية المشاركة في كأس العالم بأميركا بداية من أول يونيو المقبل، لتسهيل انتقالات اللاعبين إلى الفرق الراغبة في الحصول على صفقات قبل انطلاق البطولة العالمية في النصف الثاني من نفس الشهر.

ويعتبر الإيراني سردار أزمون أحد الأسماء التي تدور التكهنات بشأنها، لتدعيم الخط الأمامي للزعيم في البطولة، بالإضافة لوجود أكثر من لاعب يمكن الاستفادة منهم في صفوف «الزعيم»، ولكن يتوقع ألا يزيد الاتفاق عن لاعب أو اثنين على أقصى تقدير، بينما لن يمانع شباب الأهلي بالتأكيد في ظل العلاقات القوية التي تربط الناديين، فضلاً عن احتمالية عودة اللاعب لاحقاً إلى ناديه، ومستقبلاً قد يحتاج شباب الأهلي إلى لاعب أو أكثر من العين.

ولم يدخل العين «الميركاتو الشتوي» الذي ينتهي غداً، حيث اكتفي بالصفقات، التي كان قد أبرمها بداية الموسم، بينما حددت إدارة شركة الكرة احتياجات الفريق، وسيتم رصدها للتعاقد معها بداية يونيو المقبل لتعزيز قدرات الفريق في كأس العالم، فضلاً عن الاستفادة من الصفقات في الموسم المقبل، الذي ينافس خلاله العين على جميع الألقاب.