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الرياضة

غنتوت يكسب «الإمارات» بـ«الهدف الذهبي» في كأس البولو

غنتوت يكسب «الإمارات» بـ«الهدف الذهبي» في كأس البولو
10 فبراير 2025 15:30

 
دبي (الاتحاد)
حقق فريق غنتوت فوزاً غالياً وثميناً على فريق الإمارات بالهدف الذهبي، بعد أن تعادلا في الأشواط الخمسة بنتيجة 9 مقابل 9 في مباراة حبست الأنفاس، وأهدر نجم الإمارات لاكاو تيدور فرصتين أكيدتين في الثواني الأخيرة من المباراة، ليهدي فريق غنتوت فرصة ذهبية للعب وقت إضافي خطف فيه الهدف الذهبي 10 مقابل 9 أهداف، وليصبح أول فريق يحقق العلامة الكاملة بفوزين من مباراتين، وليقطع نصف الطريق إلى المباراة النهائية.
وبهذه النتيجة أصبحت الكأس الذهبية أكثر قوة وسخونة، بل يمكن القول إنها الآن فوق صفيح ساخن بعد أن اقترب موعد حسم التأهل، الذي ستتشكل ملامحه بقوة في الجولة الثالثة «قبل الأخيرة».
عودة لمباراة الإمارات وغنتوت التي شهدت ندية واضحة، بادر غنتوت بالتقدم، ومع نهاية الشوط الأول، ثم أدرك الإمارات التعادل، وأحرز الفريقان هدفين لكل منهما في الشوط الثاني، ثم ارتفعت حرارة اللعب في الشوط الثالث وتكرر التعادل بـ4 أهداف لكل منهما وفي الثانية الأخيرة يضيف غنتوت هدفه الخامس، وفي الشوط الرابع، وهو الأكثر متعة وإثارة يضغط غنتوت بقوة ويوسع الفارق إلى ثلاثة أهداف، ولكن فريق الإمارات يلحق به ويدرك التعادل 7 مقابل 7 أهداف ثم ينتهي الشوط 8 مقابل 8 أهداف.
أما الشوط الخامس والأخير فقد شهد تعادلاً عند النتيجة 9 مقابل 9 أهداف، بعدها ينفرد لاكاو نجم فريق الإمارات مرتين ويهدر الفرصتين لينتهي الوقت الأصلي ويحتكم الفريقان إلى وقت إضافي لفض الاشتباك، ويخطف غنتوت الهدف الذهبي الذي قفز به إلى الصدارة منفرداً.
وفي لقاء جهانجيري وبنجاش تساوت الكفتان وشهدت تنافساً قوياً بسبب خسارة الفريقين في مباراتهما الافتتاحية، وفي محاولة لتعويض الخسارة واللحاق بركب الصدارة، وشهد اللقاء التعادل ثلاث مرات خلال الأشواط الخمسة، ونجح محمد جهانجيري من قيادة فريقه إلى الفوز المستحق في شوط المباراة الخامس منهياً المباراة بنتيجة سبعة أهداف مقابل خمسة أهداف ليلحق بالذئاب والحبتور والإمارات ولكل منها نقطتان من فوز واحد.

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