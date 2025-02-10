البادي: نسخة قياسية لـ«الدوري العالمي للكاراتيه» في الفجيرة

علي معالي (أبوظبي)

بدأت اللجنة العليا المنظمة لبطولة الدوري العالمي لشباب الكاراتيه بالفجيرة في وضع اللمسات الأخيرة على انطلاق الجولة الأولى بالدوري العالمي، المقرر لها الفترة من 20 حتى 23 من الشهر الجاري بمجمع زايد الرياضي في الفجيرة.

وبخلاف الأرقام القياسية المنتظرة في هذه الجولة من جولات الاتحاد الدولي الـ 5، فإن هناك بُعداً آخر تشهده جولة «الفجيرة 2025»، وهو ما أكده الدكتور عبدالله سيف البادي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكاراتيه، الأمين العام المساعد، المنسق العام لبطولة الدوري العالمي لشباب الكاراتيه بالفجيرة 2025، على ربط البطولة بالمجتمع، وقال: «سوف تشهد البطولة مشاركة أكثر من 40 جهة مجتمعية، وتحمل اسم عام المجتمع، تفاعلاً مع المبادرة التي أطلقها صاحب السمو رئيس الدولة، بجعل 2025 عام المجتمع».

وقال البادي: «توجيهات القيادة الرشيدة تفرض علينا التفاعل السريع مع مثل هذه الأفكار، وربطها بالفعاليات العالمية، وأصبح لدينا فرق عمل احترافية يمكنها إنجاح أي حدث رياضي، وبالتالي في النسخة الجديدة والثالثة في ضيافة إمارة الفجيرة هناك الكثير من المفاجآت التي سيراها ويلاحظها من يوجد في مجمع زايد الرياضي، والذي يحظى باهتمام عالمي».

وأضاف: «الاهتمام الدولي بنسخة الفجيرة 2025، له مبرراته، خاصة أنها الجولة الأولى من جولات الدوري العالمي، التي تطوف بعد ذلك أوروبا وأميركا لتُصبح جولة الفجيرة بذلك الوحيدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسوف يتابعها قرابة 35 جهة إعلامية ما بين محلية، وإقليمية ودولية، ما يضع على عاتقنا أن تخرج البطولة بالشكل اللائق».

وتابع البادي: «النسخة الثالثة على التوالي من الدوري العالمي بالفجيرة شهادة رائعة من الاتحاد الدولي على براعة تنظيمنا للحدث الذي يرعاه سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، والذي يمنحنا الثقة في التنظيم وتسخر الفجيرة كل إمكاناتها والبنية التحتية، وهو ما جعلها مدينة العالم للرياضات القتالية».

وأشار إلى الروح الإيجابية التي تربط فريق العمل برئاسة اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي، حيث يتابع كل الأمور بمنتهى الدقة، وتوزيع المهام بين أفراد اللجنة المنظمة.

وقال المنسق العام: «الدوري العالمي للكاراتيه 6 جولات قارية، ستكون الانطلاقة الأولى لهذه الأجندة من الفجيرة، وتنتقل بعدها إلى أوروبا وأميركا الشمالية، كل المعطيات التي تسبق «نسخة الفجيرة 2025» تمنحنا مؤشراً إيجابياً بأنه سيتم تحطيم الرقم القياسي الذي تم تسجيله في الموسم الماضي من الحضور الجماهيري، وعدد المشاركين».