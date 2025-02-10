بطولة أبوظبي مبادلة تصعد بـ«بينتشيتش 92 مركزاً» في تصنيف التنس

يس (أ ف ب)

صعدت السويسرية بيليندا بينتشيتش، العائدة إلى الملاعب في أكتوبر الماضي، بعد إجازة أمومة لـ13 شهراً، 92 مركزاً في تصنيف رابطة محترفات التنس (دبليو تي إيه)، وباتت الخامسة والستين، وذلك نتيجة تتويجها بلقب دورة أبوظبي.

وأحرزت ابنة الـ27 عاماً لقبها الأول منذ فبراير 2023، حين توجت بطلة لدورة أبوظبي بالذات بفوزها السبت على الأميركية أشلين كروجر 4-6 و6-1 و6-1 في النهائي.

وغابت السويسرية المتوّجة بالذهب الأولمبي في طوكيو صيف 2021 عن الملاعب نحو 13 شهراً، قبل أن تعود في أكتوبر الماضي، بعد ستة أشهر من إنجابها طفلتها الأولى بيلا في أبريل 2024، ولا تزال السويسرية التي رفعت رصيدها إلى تسعة ألقاب، بعيدة جداً عن أفضل تصنيف لها، وهو المركز الرابع الذي وصلت إليه في فبراير 2020.

ومع انطلاق أولى دورات الألف نقطة لهذا الموسم في الدوحة، تبقى البيلاروسية أرينا سابالينكا في الصدارة أمام حاملة اللقب البولندية إيجا شفيونتيك، والأميركية كوكو جوف والإيطالية جازمين باوليني على التوالي.

وفي الدورة الأخرى التي أقيمت الأسبوع المنصرم، توجت الروسية أناستازيا بوتابوفا باللقب في كلوج الرومانية، بفوزها على الإيطالية لوتشيا برونزيتي 4-6 و6-1 و6-2 في المباراة النهائية، لتصعد الأولى مركزاً وتصبح الحادية والثلاثين والثانية 16 لتصبح السادسة والخمسين.

وعند الرجال، عادل الأسترالي أليكس دي مينور أفضل تصنيف في مسيرته، والذي وصل إليه في يوليو الماضي، بصعوده مركزين ليصبح السادس نتيجة وصوله إلى نهائي دورة روتردام (500 نقطة)، حيث خسر للعام الثاني توالياً وهذه المرة أمام الإسباني كارلوس ألكاراس، بعدما خسر في 2024 أمام الإيطالي يانيك سينر.

وبقي ألكاراس في المركز الثالث، خلف سينر والألماني ألكسندر زفيريف اللذين غابا عن دورتي الأسبوع المنصرم.

ونتيجة تقدم دي مينور مركزين، تراجع الصربي نوفاك ديوكوفيتش إلى السابع، والروسي دانييل ميدفيديف إلى الثامن، علماً بأن الأول غاب عن دورتي الأسبوع، والثاني خرج من الدور الثاني في روتردام.

وبإحرازه لقب دورة دالاس الأحد، صعد الكندي دينيس شابوفالوف 22 مركزاً، وبات الثاني والثلاثين، فيما بقي وصيفه النروجي كاسبر رود في المركز الخامس.

- تصنيف العشرة الأوائل عند الرجال:

1. يانيك سينر (إيطاليا) 11830 نقطة

2. ألكسندر زفيريف (ألمانيا) 8135

3. كارلوس ألكاراس (إسبانيا) 7510

4. تايلور فريتس (الولايات المتحدة) 5100

5. كاسبر رود (النرويج) 4480

6. أليكس دي مينور (أستراليا) 4015 (+2)

7. نوفاك ديوكوفيتش (صربيا) 3900 (-1)

8. دانييل ميدفيديف (روسيا) 3830 (-1)

9. تومي بول (الولايات المتحدة) 3445

10. أندري روبليف (روسيا) 3270



- تصنيف العشر الأوليات عند السيدات:

1. أرينا سابالينكا (بيلاروسيا) 8956 نقطة

2. إيغا شفيونتيك (بولندا) 8770

3. كوكو غوف (الولايات المتحدة) 6538

4. جازمين باوليني (إيطاليا) 5288

5. جيسيكا بيغولا (الولايات المتحدة) 4861 (+1)

6. ماديسون كيز (الولايات المتحدة) 4680 (+1)

7. إيلينا ريباكينا (كازاخستان) 4588 (-2)

8. جنغ تشينوين (الصين) 4095

9. إيما نافارو (الولايات المتحدة) 3709

10. باولا بادوسا (إسبانيا) 3588