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الرياضة

سيتي والريال.. قمة الـ 2.5 مليار يورو في دوري أبطال أوروبا

سيتي والريال.. قمة الـ 2.5 مليار يورو في دوري أبطال أوروبا
10 فبراير 2025 15:52


معتز الشامي (أبوظبي)
يحل ريال مدريد ضيفاً على مانشستر سيتي في ذهاب مواجهات دور خروج المغلوب المؤهل لدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا في شكله الجديد، عند منتصف ليل غداً الثلاثاء، على استاد الاتحاد بإنجلترا، وتخطف المباراة المرتقبة أنظار العالم، في ظل اعتبارها نهائياً مبكراً يجمع بين أقوى فريقين في البطولة خلال السنوات الـ 8 الأخيرة، حيث تلقيا أكثر من 4 مرات في أدوار مختلفة بالبطولة.
ووصل مجموع القيمة السوقية لطرفي اللقاء المرتقب 2.5 مليار يورو معاً، حيث يضم كلا الفريقين نجوماً هم الأكثر شهرة في الكرة العالمية، والأكثر تأثيراً، سواء في الدوري الإنجليزي أو الإسباني، وأيضاً في مشوار البطولة، الذي شهد تعثر كلا الفريقين وغيابهما عن قمة ترتيب مرحلة الدوري، ودخولهما معاً مرحلة ملحق خروج المغلوب.
وبالنظر إلى القيمة السوقية لكل فريق في مباراة الغد، يمكن أن نلحظ حجم الارتفاع الكبير عليها، خصوصاً فريق السيتي الذي قفز فوق ترتيب الريال كأكثر أندية أوروبا والعالم في القيمة السوقية بقيمة 1.30 مليار يورو، بينما يحل ريال مدريد ثانياً في القائمة، وفق موقع ترانسفير ماركت العالمي، بقيمة إجمالية 1.23 مليار يورو.
ويعد إيرلينج هالاند أعلى لاعبي السيتي في القيمة السوقية بـ 200 مليون يورو، بينما يحل فينسيوس جيونيور على رأس قائمة الريال كأعلى قيمة سوقية بين نجوم الميرينجي بـ 200 مليون أيضاً. 

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