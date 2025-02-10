«الإمارات للدراجات» يحرز المركز الثاني في «فولتا فالنسيانا»

أبوظبي (الاتحاد)

أنهى فريق «الإمارات- إكس آر جي» للدراجات المرحلة الخامسة والأخيرة من سباق «فولتا لا كومونيتات فالنسيانا 2025»، محتلاً المركز الثاني في التصنيف العام بفضل جواو ألميدا، كما حقق براندون ماكنولتي المركز الخامس، وتعد هذه النتائج دليلاً على أسبوع قوي من السباقات للفريق، والذي شهد ارتداء ألميدا القميص الأصفر للمتصدر في المرحلة الرابعة.

وحقق الدراج البرتغالي بداية مميزة للموسم في إسبانيا، حيث أحرز المركز الثالث في المراحل الثلاث الأولى، مما منحه الصدارة في اليوم قبل الأخير، وفي المرحلة الأخيرة، عبر خط النهاية في المركز السابع في بورتيل دي موريللا، ليفقد القميص لصالح الفائز بالمرحلة والسباق، سانتياغو بوتراجو «بحرين فيكتوريوس»، رغم ذلك، فإن الدراج البرتغالي في حالة بدنية ممتازة، استعداداً للسباقات المقبلة على الطرق المحلية في الأسابيع المقبلة.

وقال ألميدا: «أعتقد أنها كانت نتيجة إيجابية للغاية، وأنا سعيد بهذا الأسبوع، لقد قام فريقنا بعمل جيد - لقد تنافسنا من أجل الفوز، ولم نكن بعيدين جداً عنه، لم أكن أشعر بالأمس بأنني في كامل لياقتي، ولكن هكذا تسير الأمور في رياضة الدراجات، وبشكل عام، أنا سعيد جداً بالسباق الأول للموسم، وأعتقد أن المركز الثاني ليس سيئاً على الإطلاق، سأذهب الآن إلى فيجيرا وألغارف لتحقيق الأهداف التالية، لذا سأذهب إلى هناك بثقة وتركيز على الفوز».

التصنيف العام:

1- سانتياغو بوتراجو (بحرين فيكتوريوس) 9:14:30

2- جواو ألميدا (الإمارات-إكس آر جي) +18

3- بيللو بيلباو (بحرين فيكتوريوس) +39

4- ثايمين آرينسمان (إينيوس جينادييرس) +42

5- براندون مكنولتي (الإمارات-إكس آر جي) +53