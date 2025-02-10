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الرياضة

صفية الصائغ تحرز فضية آسيوية «الدراجات»

صفية الصائغ تحرز فضية آسيوية «الدراجات»
10 فبراير 2025 16:47

أبوظبي (الاتحاد)
أحرزت صفية الصائغ لاعبة منتخب الدراجات المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق فردي ضد الساعة للسيدات في البطولة الآسيوية للطريق بتايلاند 2025، رافعة رصيد الإمارات إلى ميداليتين مع ختام اليوم الثاني من البطولة، بعد تحقيق ذهبية تحت 23 سنة في اليوم الأول عن طريق محمد المطيوعي.
ونجحت صفية الصائغ في احتلال المركز الثاني، بعد أن قطعت مسافة السباق 32.1 كم بزمن 43:50 دقيقة وبفارق دقيقة عن بطلة أوزبكستان يانين كوشكوفا، التي فازت بالميدالية الذهبية، وحلت في المركز الثالث اليابانية توسياكا، وتخوض صفية الصائغ، سباق الفردي العام للسيدات يوم 15 فبراير الجاري، في ختام مشاركاتها بالبطولة.
ومن جانب آخر، أحرز لاعب منتخب الشباب يوسف أميري، المركز الرابع في سباق فردي ضد الساعة للشباب بالبطولة أيضاً، وذلك في أول مشاركة للاعب في البطولات الآسيوية والخارجية، ووسط مشاركة 18 لاعباً من مختلف الدول الآسيوية.
ويخوض لاعب المنتخب راشد البلوشي، سباق الفردي ضد الساعة اليوم لمسافة 42.7 كم، ويهدف إلى تحقيق إنجاز جديد، بعد أن نجح في الفوز بالقميص الأحمر في طواف الشارقة الدولي للدراجات.

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