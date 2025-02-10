«الشارقة الدولية لقفز الحواجز» تُتوج أبطالها

الشارقة (الاتحاد)

توّج الفارس الأيرلندي شين برين بلقب بطولة الشارقة الدولية الـ25 لقفز الحواجز من فئة ثلاثة نجوم، وذلك في ختام منافسات ثاني البطولات الدولية، التي نظمها نادي الشارقة للفروسية، برعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وإشراف الاتحاد الدولي للفروسية واتحاد الفروسية والسباق.

شملت البطولة 21 منافسة شهدتها الميادين الرملية الداخلية والخارجية بمركز الشارقة للفروسية بمشاركة 225 فارساً وفارسة من 39 دولة حول العالم تنافسوا في البطولة الدولية الرئيسة من فئة ثلاثة نجوم، والبطولة الدولية من فئة النجمة الواحدة نهائي خيول القفز الصغيرة من دول المجموعة الإقليمية السابعة، وفي منافسات دولية لفرسان المراحل السنية من فئة الشباب والـ«جونيورز» والأشبال.

شهد منافسات الختام وتوَّج الفائزين الدكتور غانم محمد الهاجري الأمين العام لاتحاد الفروسية والسباق وسلطان محمد خليفة اليحيائي رئيس المجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية مديرعام نادي الشارقة للفروسية مدير البطولة، وباتريك عون المدير الإقليمي لشركة لونجين راعية الجائزة الكبرى للبطولة.

وجاء فوز الفارس الأيرلندي شين برين بلقب الجائزة الكبرى للبطولة في منافسة بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز، صمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 155 سم، وتنافس فيها 35 فارساً وفارسة على جائزة مالية بقيمة 60 ألف يورو، صعد منهم 7 فرسان إلى جولة التمايز ونجح 3 فرسان في إكماله دون خطأ تقدمهم الفارس شين برين مع الجواد «سكارتين» (11 سنة) منهياً التمايز في زمن بلغ 39.55 ثانية.

وتوّجت بجائزة المركز الثاني الفارسة الأميركية ماجي هيل مع الفرس «كارمبيا دو روت بي اس» (10 سنوات)، وأكملته في زمن بلغ 40.97 ثانية، فيما توّج بجائزة المركز الثالث الفارس الإماراتي الشيخ علي جمال ناصر النعيمي مع الجواد «كوبالت في دي بيشوب زد» (9 سنوات) وأنهى معه التمايز في زمن (اجتهادي) بلغ 43.20 ثانية.

وأحرز الفارس البلجيكي عبد القادر سعيد جائزة المركز الأول في المنافسة التأهيلية الثانية للجائزة الكبرى بمواصفات المرحلتين وصمم مسارها بحواجز من الوزن الثقيل بلغ ارتفاعها 150سم، برعاية مجلس الشارقة الرياضي بجوائز مالية بلغت 28 ألف يورو تنافس عليها 52 فارساً وفارسة نجح منهم 8 فرسان في إكمال المرحلتين دون خطأ وجاء أفضلهم زمناً المتصدر الفارس البلجيكي عبدالقادر سعيد مع الجواد «كلفارو» (8 سنوات) بزمن المرحلة الثانية 24.11 ثانية.