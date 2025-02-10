«تراجع مستمر» لتأثير البدلاء في «أدنوك للمحترفين»!

عمرو عبيد (القاهرة)

بعيداً عن التغييرات المستمرة في الأجهزة الفنية لفرق دوري «أدنوك» للمحترفين، ومن دون التطرق إلى حجم استخدام «الأوراق البديلة» خلال المباريات، فإن تأثير البدلاء يبدو في «تراجع مُستمر» خلال الجولات الأخيرة، حيث اقتصرت بصماتهم على 4 أهداف في الجولة الخامسة عشر، بواقع تسجيل هدفين وصناعة مثلهما، وهو الحصاد الإجمالي نفسه للأسبوع الثالث عشر في نهاية الدور الأول، بتسجيل 3 أهداف وصناعة هدف، في حين أن بداية النصف الثاني من دورينا بالجولة الـ14، شهدت تراجعاً حاداً في هذا الصدد، حيث سجل البدلاء هدفين فقط.

والمثير أن بداية النُسخة الحالية من الدوري حملت واقعاً مختلفاً تماماً، إذ تتصدر الجولة الثالثة تلك القائمة الخاصة، بعدما شهدت تسجيل البدلاء 7 أهداف وصناعة 5 أخرى، بإجمالي 12 بصمة تهديفية، وإذا كانت مباريات الأسبوع الـ11 تحتل المرتبة الثانية بإجمالي 10 أهداف، منها 7 عبر التسجيل و2 بالصناعة، ومشاركة بديل في هدف آخر، فإن البدلاء كانت لهم كلمة واضحة في حصاد الجولة الخامسة، بتسجيلهم 6 أهداف وصناعة هدف، بمجموع 7 أهداف، بل إن الجولة الأولى، الافتتاحية، حملت توقيع «الأوراق البديلة» فوق 6 أهداف، مثل الجولة السادسة، وخلال كل منهما سجل البدلاء 3 أهداف وصنعوا 3 أخرى.

ويتصدّر هذا المشهد صاحب قمة «دورينا»، شباب الأهلي، الذي شارك بدلاؤه في 12 هدفاً، بواقع تسجيل 8 وصناعة 4، يليه «البرتقالي» بـ11 هدفاً، حيث سجلت «أوراقه البديلة» 7 أهداف وصنعت 4، كما يظهر «العميد» ثالثاً بالتساوي مع العروبة، حيث منحهما البدلاء 9 أهداف، مع اختلاف الوضع بينهما، حيث سجل بدلاء النصر 5 أهداف وصنعوا 4، مقابل العكس لدى العروبة، وكان بدلاء «النسور» قد سجلوا 6 أهداف بجانب صناعة هدف واحد، في حين أن «الملك» يملك 8 أهداف عبر الأوراق البديلة، بواقع تسجيل 4 وصناعة مثلها، والغريب أن «فخر أبوظبي» لا يملك أي هدف أو «أسيست» في تلك القائمة!

ومن الطبيعي أن يعتلي صدارة تلك القائمة نجوم «الفرسان»، حيث يعد «الثنائي» سعيد عزة الله ومؤنس دبور، الأكثر تسجيلاً للأهداف كبدلاء، بواقع 4 أهداف لكل منهما، ويأتي بعدهما نجم «العميد»، مانولو جابياديني، بـ3 أهداف، كما يتساوى 7 لاعبين في تسجيل كل منهم هدفين كبدلاء، أبرزهم ماتيو سنابريا مع «الزعيم»، وتايرون كونراد مع «الملك».

أما على صعيد «أسيست البديل»، فيتساوى 4 لاعبين في صدارة تلك القائمة، حيث صنع كل منهم هدفين كبديل، وهم يحيى الغساني مع «الفرسان»، وباكو ألكاسير مع «الملك»، وأحمد جشك مع «العميد»، وتييكورا تراوري مع العروبة، وكانت «ثنائية البدلاء» الأكثر نجاحاً قد أسهمت في 13 هدفاً، حيث سجل البديل هدفاً من صناعة بديل زميل أيضاً، ويعد شباب الأهلي والعروبة الأكثر استفادة منها، حيث حصل كل فريق على 3 أهداف بتعاون «بديلين»!