رسالة دعم لراشفورد تفجر غضب جماهير«اليونايتد»



أنور إبراهيم (القاهرة)

أثارت «رسالة» بعث بها النجم الإنجليزي جادون سانشو لاعب تشيلسي والمعار من مانشستر يونايتد عبر حسابه الشخصي على «إنستجرام»، إلى زميله السابق ماركوس راشفورد المعار بدوره إلى أستون فيلا حتى نهاية الموسم، غضب جماهير اليونايتد واعتبرتها إهانة لـ«الشياطين الحمر».

وكتب سانشو في رسالته كلمة واحدة تحمل معاني كثيرة: «حرية» في إشارة إلى أن راشفورد تحرر مثله من سوء المعاملة في «أولد ترافورد». وكتب في نهاية الرسالة: عليكم أن تشكلوا النادي من «الكسالى» فقط.

ونجح راشفورد في بدايته مع أستون فيلا حيث شارك الأحد في مباراة توتنهام في الدور الرابع لكأس إنجلترا، وفاز «الفيلانس» 2-1. ولعب راشفورد مباراة جيدة وأشاد به الإسباني أوناي إيمري المدير الفني، وعندما سُئل عن راشفورد، قال: الحديث الذي دار بيننا أول مرة طبيعي جداً بين لاعب ومدرب ويدور معظمه حول كرة القدم، وكل ماطلبته منه أن يقدم أفضل كرة عنده.

وأضاف إيمري قائلاً: كان راشفورد حاضراً بقوة في«غرفة الملابس» كلاعب قادر على أن يساعدنا، ويملك طاقة كبيرة ورغبة أكيدة في التألق يمكن أن نستغلها لمصلحة الفريق. وتابع قائلاً: لا أريد أن أعرف أسباب تركه لليونايتد، وأنا سعيد بوجوده معنا ونسعى للاحتفاظ به، ونحاول مساعدته على الوصول إلى أفضل «نسخة» منه، وهذا التحدي المثير نضعه أمامه، وهو تحدٍ كبير بالنسبة لنا أيضاً.

ولم يسلم راشفورد، مثله مثل شانشو، من انتقادات جماهير اليونايتد وبعض المراقبين، خاصة لأنه ابن من أبناء النادي وخرّيج أكاديميته، وكان الكل ينظر إليه على إنه مستقبل النادي، حيث سجل 138 هدفاً في 426 مباراة وبلغ قمة توهجه موسم 2022-2023، الذي سجل خلاله 29هدفاً، ولكن مستواه تراجع بعدها ولم يعتمد المدير الفني السابق إيريك تن هاج عليه كثيراً، ثم جاءت «الطامة الكبرى» عندما أخرجه البرتغالي روبن أموريم المدير الفني الحالي من حساباته تماماً حيث لم يشركه في المباريات منذ منتصف ديسمبر الماضي. كما استبعده جاريث ساوثجيت المدير الفني السابق لمنتخب إنجلترا، عن المشاركة في كأس الأمم الأوروبية الأخيرة «يورو 2024».