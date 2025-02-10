دورتموند يفقد جهود بن سبعيني أمام سبورتينج في دوري الأبطال



دورتموند (د ب أ)

يفتقد فريق بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، جهود المدافع رامي بن سبعيني في مباراته أمام سبورتينج لشبونة بالملحق المؤهل لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

وذكر دورتموند في بيان إن اللاعب يعاني من إصابة عضلية ولن يسافر مع الفريق للبرتغال.

ويعود كارني تشوكويميكا، المنضم حديثاً لصفوف دورتموند على سبيل الإعارة، للفريق بعدما غاب عن الخسارة التي تعرض لها الفريق أمام شتوتجارت بالدوري، للفريق بعدما تدرب في وقت سابق مع المدرب نيكو كوفاتش وزملائه. ويلعب دورتموند، وصيف بطل دوري أبطال أوروبا، في الملحق المؤهل لدور الـ16 بعدما فشل في إنهاء مرحلة الدوري في المراكز الثمانية الأولى.