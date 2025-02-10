البطاقات الصفراء صداع في رأس الريال قبل مواجهة السيتي



معتز الشامي (أبوظبي)



يواجه ريال مدريد منافسه مانشستر سيتي، مساء الثلاثاء، في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا. ويعاني فريق كارلو أنشيلوتي بالفعل الإصابات، وقد تفاقم الإيقافات من مشاكلهم، ويخوض ريال مدريد مواجهة مانشستر سيتي مع وجود 5 لاعبين أساسيين، مهددين بالغياب عن مباراة الإياب، حال حصول أي منهم على بطاقة صفراء.

وذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية، أن كلاً من لوكا مودريتش، وجود بيلينجهام، وإدواردو كامافينجا، وأوريلين تشاميني، وإندرييك، سيشاركون غداً أمام مانشستر سيتي، على بعد إنذار واحد من الإيقاف، وأشارت الصحيفة إلى أن المدرب كارلو أنشيلوتي مهدد أيضاً بالغياب عن مباراة الإياب، في حال حصوله على بطاقة صفراء غداً.

ويفتقد ريال مدريد بالفعل إلى خدمات إيدير ميليتاو، وديفيد ألابا، وأنتونيو روديجر، وداني كارفاخال، لوكاس فاسكيز، وفي حالة استبعاد المزيد من اللاعبين، فإن خيارات أنشيلوتي في مباراة الإياب ستكون أقل.

ويواجه مانشستر سيتي، ريال مدريد، في استاد الاتحاد، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات «ملحق» دوري الأبطال، على أن تكون مباراة الإياب على ملعب سانتياجو برنابيو، في مدريد، 19 فبراير الجاري.