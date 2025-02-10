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الرياضة

جوارديولا قبل مواجهة الريال في «الأبطال»: لدينا «شيء مميز»

جوارديولا قبل مواجهة الريال في «الأبطال»: لدينا «شيء مميز»
10 فبراير 2025 19:22

 
لندن (د ب أ)

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طالب بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم لاعبيه بضرورة إظهار أن الفريق لديه «شيء مميز» مرة أخرى عندما يواجه ريال مدريد غدا الثلاثاء في ذهاب المحلق المؤهل لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.
وأعرب جوارديولا في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي، والتي تم نشرها على الموقع الرسمي للنادي، عن إيمانه باللاعبين الذين ساعدوا في تحقيق الكثير من النجاح على مدار المواسم القليلة الماضية. وقال جوارديولا: «نحن كما نحن، وأنا أعلم ذلك تماما والفريق لديه شيء مميز، ونأمل أن نتمكن غداً من إثبات ذلك».
وأضاف: «لن أنكر مدى ثقتي في اللاعبين الذين قدموا لنا هذا العقد المذهل والفوز بالكثير من الأشياء واللعب بمستوى عالٍ، أعرف ما نحن قادرون عليه». وأكد: «بصراحة، من الأفضل دائماً أن تخوض مباراة الإياب على أرضك في حال كان لديك وقت إضافي مع فريقك، نلعب المباراة الثانية خارج أرضنا؛ لأننا لم نكن جيدين في مرحلة المجموعات، عندما تنهي مرحلة الدوري في المركز الثاني والعشرين لا يمكنك طلب أي خدمات».
وأوضح: «لم نكن قريبين حتى، لهذا السبب عندما أوقعتنا القرعة بين بايرن ميونخ أو ريال مدريد، اعتقدت أن هذا ما نستحقه، بالطبع التأهل سيكون مهماً، وسنكون في الجولة التالية لكننا لم نكن مستقرين هذا الموسم، حققنا الثلاثية والرباعية، ونرى مدى صعوبة الأمر».
وقال: «لدينا العديد من الحالات في السنوات التسع التي قضيتها هنا حيث عانينا، ولكننا عدنا دائماً، سيكون من الجيد للنادي أن يكون في هذه المسابقة، وأحب أن أشعر بأننا ننافس على اللقب، ولكن الآن، أعرف خطة اللعب غدا، ولكن لا يزال لدي شكوك حول الاختيار لأن لدينا إصابات، لكن أنا دائماً متفائل وهادئ، سنرى ما سيحدث».

بيب جوارديولا
ريال مدريد
مانشستر سيتي
السيتي
دوري أبطال أوروبا
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