هاري بطل التحمل ينجز «تحدي الإمارات السبع» في وقت قياسي



أبوظبي (وام)

نجح هاري آموس، المستشار البريطاني المقيم في دبي، في إتمام «تحدي الإمارات السبع» في وقت قياسي بلغ خمسة أيام و21 ساعة و30 دقيقة في إنجاز استثنائي بمجال القدرة على التحمل بدعم من «M42»الشركة الرائدة عالمياً في قطاع الصحة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا ومستشفى هيلث بوينت ومبادلة للرعاية الصحية دبي.

وحصل هاري على مؤازرة فريق رعاية متخصص يضم خبراء في العلاج الطبيعي، قدموا له خدمات إعادة التأهيل والتعافي الحيوية خلال التحدي.

بدأ هاري تحدي الإمارات السبع في أول فبراير الجاري، وقطع مسافة 630 كيلومتراً عبر دولة الإمارات جرياً من الفجيرة إلى الحدود السعودية الإماراتية، عازماً على إتمامه في أقل من ستة أيام، ورغم التحديات الجسدية الصعبة كان الهدف الأسمى لهذا التحدي نشر الوعي بمرض السكري؛ ليكون تأثير النجاح واسعاً على المجتمع.

أوضح هاري آموس بعد إتمام التحدي أن هذه التجربة كانت من أصعب التحديات التي خاضها في حياته، لكن هدفه المهم كان يحفزه على الاستمرار. وتوجه بالشكر لـ M42 ومستشفى هيلث بوينت ومبادلة للرعاية الصحية على دعمهم الاستثنائي، وتعزيز قدرته على التحمل، وضمان عدم تعرضه للإصابات.