الثلاثاء 11 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

هاري بطل التحمل ينجز «تحدي الإمارات السبع» في وقت قياسي

هاري بطل التحمل ينجز «تحدي الإمارات السبع» في وقت قياسي
10 فبراير 2025 20:45


أبوظبي (وام)
نجح هاري آموس، المستشار البريطاني المقيم في دبي، في إتمام «تحدي الإمارات السبع» في وقت قياسي بلغ خمسة أيام و21 ساعة و30 دقيقة في إنجاز استثنائي بمجال القدرة على التحمل بدعم من «M42»الشركة الرائدة عالمياً في قطاع الصحة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا ومستشفى هيلث بوينت ومبادلة للرعاية الصحية دبي.
وحصل هاري على مؤازرة فريق رعاية متخصص يضم خبراء في العلاج الطبيعي، قدموا له خدمات إعادة التأهيل والتعافي الحيوية خلال التحدي.
بدأ هاري تحدي الإمارات السبع في أول فبراير الجاري، وقطع مسافة 630 كيلومتراً عبر دولة الإمارات جرياً من الفجيرة إلى الحدود السعودية الإماراتية، عازماً على إتمامه في أقل من ستة أيام، ورغم التحديات الجسدية الصعبة كان الهدف الأسمى لهذا التحدي نشر الوعي بمرض السكري؛ ليكون تأثير النجاح واسعاً على المجتمع.
أوضح هاري آموس بعد إتمام التحدي أن هذه التجربة كانت من أصعب التحديات التي خاضها في حياته، لكن هدفه المهم كان يحفزه على الاستمرار. وتوجه بالشكر لـ M42 ومستشفى هيلث بوينت ومبادلة للرعاية الصحية على دعمهم الاستثنائي، وتعزيز قدرته على التحمل، وضمان عدم تعرضه للإصابات.

تحدي الإمارات السبع للتجديف
سباق الجري
التحدي
السفارة البريطانية
آخر الأخبار
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
اقتصاد
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
4 فبراير 2025
«حديقة أم الإمارات» تقدم تجربة «ذا كوف هاوس»
الترفيه
«حديقة أم الإمارات» تقدم تجربة «ذا كوف هاوس»
اليوم 13:13
«ند الشبا الرياضية» تواصل التسجيل في 11 لعبة
الرياضة
«ند الشبا الرياضية» تواصل التسجيل في 11 لعبة
اليوم 13:00
رئيس الدولة ورئيس وزراء باكستان يبحثان علاقات التعاون بين البلدين
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيس وزراء باكستان يبحثان علاقات التعاون بين البلدين
اليوم 13:00
محسن مصبح يُشارك في اجتماع «قدامى اللاعبين» بالكويت
الرياضة
محسن مصبح يُشارك في اجتماع «قدامى اللاعبين» بالكويت
اليوم 12:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©