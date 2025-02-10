دياز: سيتي قادر على تحقيق «شيء جميل» أمام الريال



لندن (د ب أ)

يعتقد روبن دياز، لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم أن فريقه لا يزال قادراً على تحقيق شيء «مميز» هذا الموسم. ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة ريال مدريد غداً الثلاثاء في ذهاب الملحق المؤهل لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

وقال دياز في تصريحاته، بالمؤتمر الصحفي، والتي تم نشرها على الموقع الرسمي إنه من أصعب المواسم على النادي. وأضاف:«منذ أن كنت هنا، ربما يكون هذا هو الموسم الأكثر صعوبة حتى الآن، لكنني أؤمن بشدة أنه في السيناريو الصعب لا يزال بإمكانك تحقيق شيء جميل».

وأردف:«أعلم أنه سيكون من الصعب الوصول إلى هناك ولكن يتعين علينا أن نؤمن بما لدينا في غرفة الملابس، بالإيمان الصحيح، يمكننا فعل أي شيء». يعد هذا الموسم الرابع توالياً الذي يقابل فيه مانشستر سيتي نظيره ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا. وقال دياز:«من الواضح أنه أحد أصعب المنافسين الذين يمكنك مواجهتهم في دوري أبطال أوروبا، نحن نعلم جيداً ما نواجهه».

وأردف:«لا أستطيع أن أقول إنها ستكون مباراة قوية أو لا، لكنها بالتأكيد واحدة من أصعب المباريات التي يمكنك خوضها، لقد واجهنا العديد من الفرق التي لديها لاعبون يمكنهم إحداث الفارق». وأكد:«لديهم القدرة على أن يكونوا أكثر مرونة من معظم الفرق، نحن بحاجة إلى أن نكون أقوياء في الدفاع فكلما كنا أكثر صلابة، زادت فرصنا».

وعانى روبن من الإصابات كثيراً هذا الموسم، حيث غاب عن الملاعب لفترات طويلة من نوفمبر وديسمبر ويناير. وأوضح:«كان الأمر محبطاً خاصة بعد إصابتي الأولى، لقد عدت لكن الجميع مصابون واضطررت إلى لعب جميع المباريات». وأضاف:«لقد أصبت ضد يونايتد ومن المحبط أن تغيب عن المباراة، تريد أن تكون هناك بجوار عائلتك على أرض الملعب لكن عليك أن تساعد بأي طريقة وأفضل شيء هو أن تتعافى أيضاً وبأسرع ما يمكن».