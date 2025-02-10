ديوكوفيتش يتطلع للقب رقم 100 في مسيرته

بلجراد (رويترز)

قال نوفاك ديوكوفيتش الحائز 24 لقباً في البطولات الأربع الكبرى إنه تعافى بشكل تام تقريباً من الإصابة التي أنهت مشواره في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، ويتطلع إلى إحراز اللقب الفردي رقم 100 في مسيرته عبر بطولة قطر المفتوحة.

وكان ديوكوفيتش انسحب بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية من مباراته أمام ألكسندر زفيريف في الدور قبل النهائي من بطولة أستراليا في يناير الماضي.

وتعرض المصنف السابع عالمياً لصيحات استهجان من الجماهير في ملبورن بارك، ورد على ذلك بنشر صورة لأشعة الرنين المغناطيسي على العضلات الخلفية للفخذ اليسرى على منصة إكس للتواصل الاجتماعي معلقاً عليها «رأيت أن أترك هذا هنا لجميع خبراء الإصابات الرياضية».

وانسحب أيضاً من المشاركة مع الفريق الصربي في الدور الأول من بطولة كأس ديفيز، والذي شهد خسارة الفريق أمام الدنمارك.

وقال ديوكوفيتش (37 عاماً) لصحيفة فييستي في الجبل الأسود في مقابلة نُشرت اليوم الاثنين «لم يعد هناك تمزق في العضلة، الإصابة شُفيت بنسبة 100 بالمئة تقريباً، حصلت على الضوء الأخضر من الفريق الطبي كي أتمكن من التدريب والاستعداد، البطولة في الدوحة مقررة بعد أسبوع من الآن، لذا أنا ملتزم بالجدول».

أضاف: «تعرضت لإصابات أكثر مؤخراً مقارنة بما تعرضت له خلال أول 15 عاماً من مسيرتي. ربما يكون هذا بسبب تقدم العمر، لكن جسدي لا يزال يستجيب لي، ولا تزال شعلة الرغبة في تحقيق الإنجازات الجديدة مشتعلة بداخلي».

وعبر بطولة قطر المقررة بين 17 و22 فبراير الجاري، يتطلع ديوكوفيتش إلى أن يصبح ثالث لاعب يحرز 100 لقب فردي في عصر الاحتراف بعد جيمي كونورز (109 ألقاب)، وروجر فيدرر (103 ألقاب).

وكان ديوكوفيتش، الذي أحرز اللقب رقم 99 في مسيرته في أغسطس الماضي عبر أولمبياد باريس، قد اقترب من اللقب 100 في بطولة شنغهاي لأساتذة التنس في أكتوبر الماضي، لكنه خسر في النهائي أمام يانيك سينر المصنف الأول عالمياً.

وقال اللاعب الصربي المتوج ببطولة قطر عامي 2016 و2017 «أتمنى أن يأتي اللقب رقم 100 في الدوحة، إنني أطارده منذ فترة طويلة، منذ أكتوبر من العام الماضي، أعرف أن هذا اللقب سيأتي، وسنرى متى وأين يأتي».