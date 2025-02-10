منتخب قدامى «الأبيض» يستعد لبطولة أساطير الخليج

دبي (الاتحاد)

دشن منتخبنا الوطني لقدامى اللاعبين استعداداته للمشاركة في بطولة أساطير الخليج الأولى التي يُنظمها الاتحاد الخليجي لكرة القدم في دولة الكويت الشقيقة للفترة من 20 إلى 24 فبراير الجاري بمشاركة 8 منتخبات.

وأدى قدامى الأبيض تدريبهم الأول اليوم في ملعب ذياب عوانة بمقر الاتحاد بدبي تحت قيادة المدرب الوطني القدير جمعة ربيع ومساعده وليد عبيد، وشهدت الحصة التدريبية الأولى مشاركة كافة لاعبي القائمة وهم: ماجد ناصر، وليد سالم، بشير سعيد، مهند العنزي، يوسف جابر، منذر علي، جمعة خاطر، عبدالله مال الله، أحمد خميس، سبيت خاطر، سالم خميس، هلال سعيد، عبدالرحيم جمعة، ناصر خميس، رامي يسلم، حسن علي إبراهيم، فيصل خليل، محمد سرور، إسماعيل مطر وسعيد الكاس.

شهد التدريبات محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، ومحمد عبيد حماد مدير المنتخب وعبدالقادر حسن إداري المنتخب.

ويشمل برنامج إعداد المنتخب لهذه البطولة تدريبات يومية وفحوصات طبية وغيرها من الأمور التي تضمن مشاركة ناجحة لقدامى الأبيض في هذه البطولة التي تحظى باهتمام واسع من الإعلام الخليجي والجماهير التي ستحرص على متابعة نجوم المنتخبات الخليجية السابقين الذين تألقوا في دورات كأس الخليج العربي.

ويبدأ منتخبنا مشواره في البطولة بمواجهة منتخب قطر 20 فبراير، فيما يُواجه في المباراة الثانية منتخب الكويت يوم 21 فبراير، على أن يُواجه منتخب عُمان يوم 22 فبراير، ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي الذي سيُلعب يوم 23 فبراير، وستقام المباراة النهائية يوم 24 فبراير.







