برشلونة يُلاحق «200 هدف» وأكثر من 13 «نتيجة قياسية»!



عمرو عبيد (القاهرة)

تغنّت صحيفة «موندو ديبورتيفو» بفريق برشلونة، الذي يواصل تقديم عروضه المُمتعة وتسجيل نتائجه المُذهلة بكم هائل من الأهداف، ورغم إفلات إشبيلية من الدخول مرة ثانية في قائمة «ضحايا الخُماسيات الكتالونية»، أو «السُباعيات»، إلا أنه لحق بالكبار، ريال مدريد وبايرن ميونيخ في قائمة «الرُباعيات»، ورفع «بارسا فليك» رصيده إلى 113 هدفاً، أحرزها في 36 مباراة فقط، بمعدل «غير عادي» يبلغ 3.14 هدف/ مباراة، وهو ما يُقرّب الفريق جداً من معادلة وتحطيم رقمه القياسي الشخصي في أوروبا، وقد يستمر لتحطيم رقم آخر في نهاية الموسم، يملكه «البارسا» أيضاً.

وأشارت الصحيفة «الكتالونية» إلى أن برشلونة تحت قيادة فليك سجّل 5 أهداف أو أكثر في 11 مباراة حتى الآن، أبرزها أمام ريال مدريد وبنفيكا وفالنسيا، بجانب إشبيلية نفسه في الجولة العاشرة من «الليجا»، وبذلك يحتاج «بارسا فليك» إلى تسجيل «خُماسية» أو أكثر خلال مباراتين فقط لمعادلة رقم أوروبي تاريخي، يحمله بنفسه، عندما سجّل مع لويس إنريكي 5 أهداف أو أكثر في 13 مباراة، بموسم 2014-2015، وهو رقم قياسي في القرن الحادي والعشرين بـ«القارة العجوز».

الأمر يبدو أنه يحمل «فألاً سعيداً» لعشاق برشلونة، إذ إن المنطق يؤكد قدرة الفريق الحالي على معادلة وتجاوز رقم إنريكي السابق، ويذكر الجميع أن قبل عقد كامل، نجح الإسباني في قيادة «البارسا» نحو التتويج بالدوري والكأس ودوري الأبطال آنذاك، في حين أن فليك يملك كأس السوبر في جعبته بالفعل، ويسير بصورة متوازنة وإيجابية في باقي بطولات الموسم حتى الآن.

وبمعدلات مُذهلة، يتفوق برشلونة حتى على نفسه، إذ سجّل هذا الكم الغزير من الأهداف في 11 مباراة، بنسبة 30.56% من إجمالي مباريات الموسم حتى الآن، مقارنة بـ22.45% لبايرن ميونيخ في موسم 2022-2023، و21.67% لـ«بارسا إنريكي» في 2014-2015، كما يبدو قادراً على معادلة أو تحطيم رقم «نادر» يحمل توقيع بيب جوارديولا في موسم 2011-2012، الذي شهد تسجيله 190 هدفاً، بمعدل 2.9/ مباراة، وهو ما يعني تفوق معدله الحالي، الذي إذا استمر على حاله، فقد يصل نهاية الموسم إلى 200 هدف.

ولأن الرقم القياسي القريب يرتبط تاريخياً بالمثلث الرائع، MSN، ميسي وسواريز ونيمار، فإن الثلاثي المشابه الذي يتوهج حاليا، ليفاندوفسكي ورافينيا ويامال، يبدو قادراً على تحقيق الكثير من آمال «عملاق كتالونيا» هذا الموسم، بعدما رفعوا رصيدهم من الأهداف إلى 66، تمثل نسبة 58.4% من الحصاد الهجومي للفريق، وبإضافة التمريرات الحاسمة، ترتفع نسبة تأثير «مثلث LRL» إلى أكثر من 78%، إذ أنهم سجلوا أو شاركوا في التهديف خلال 32 مباراة، من أصل 36، وهو ما لم يفعله أي «مُثلث هجومي» آخر في أوروبا.