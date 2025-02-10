«نخبة الفرسان» يتنافسون في كأس الإمارات لقفز الحواجز



أبوظبي (وام)



يستضيف منتجع الفرسان الرياضي الدولي بأبوظبي كأس الإمارات لقفز الحواجز في الفترة من 12 إلى 15 فبراير الجاري، بمشاركة نخبة الفرسان والفارسات يتنافسون على الفوز بالمراكز الأولى، والجوائز المالية المقررة.

وتتزامن مع البطولة الجولة الأولى للتصفيات التأهيلية للنسخة الثانية لدوري «لونجين» للأمم 2025، بمشاركة منتخب الإمارات بالإضافة إلى 10 منتخبات أخرى، هي بلجيكا، وفرنسا، وألمانيا، وبريطانيا، وإيرلندا، وإيطاليا، وهولندا، والسويد، وسويسرا، وأميركا.

ينظم البطولتين اتحاد الفروسية والسباق، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للفروسية، بدعم مجلس أبوظبي الرياضي، و«لونجين».

وتعقد اللجنة العليا المنظمة لكأس الإمارات مؤتمراً صحفياً صباح غدٍ الثلاثاء في قاعة الاجتماعات الرئيسية في منتجع الفرسان الرياضي الدولي، للكشف عن آخر الاستعدادات، واللوائح المنظمة، والجوائز المخصصة للفائزين، والأشواط المقررة.

وأكد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اتحاد الفروسية والسباق، أن انطلاق النسخة الثانية من دوري لونجين للأمم، بمشاركة نخبة المنتخبات حول العالم، بعد فوز الإمارات باستضافة الحدث على مدار 4 أعوام، يعزز المكانة المرموقة للدولة في هذه الرياضة، واستدامة التطور الذي حققته، من خلال العديد من الإنجازات العالمية المميزة، من بينها مشاركة فرسان دولة الإمارات في دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024».

وأشار إلى أن حرص الاتحاد على تنظيم الفعاليات واستضافة البطولات العالمية، لتوفير الفرص التطويرية، وتعزيز القدرات التنافسية لأبناء وبنات دولة الإمارات، والعمل على توفير أفضل الظروف والممارسات التي تسهم في دعم البرامج والخطط الاستراتيجية.