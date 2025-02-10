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الرياضة

الشارقة والحسين إربد.. قمة «ساخنة» في أجواء «باردة»

الشارقة والحسين إربد.. قمة «ساخنة» في أجواء «باردة»
11 فبراير 2025 01:01

علي معالي (أبوظبي)

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يحل فريق الشارقة ضيفاً على فريق الحسين إربد في الساعة الثامنة من مساء اليوم، باستاد عمان الدولي بالأردن في ذهاب دور الـ16، من دوري أبطال آسيا 2، في موقعة مرتقبة لممثل الكرة الإماراتية في هذا المحفل القاري الكبير، حيث يبحث «الملك» الشرقاوي عن كيفية العودة بنتيجة إيجابية، ترفع من معنوياته في هذه الفترة الحرجة، التي يعيشها على المستوى المحلي، بعد تراجعه للمركز الثاني في دوري أدنوك للمحترفين، واتساع الفارق مع شباب الأهلي إلى 4 نقاط.
تأهل الشارقة إلى هذا الدور، بعد أداء متميز في مجموعته الثالثة، التي تصدرها برصيد 13 نقطة، في حين جاء الحسين إربد وصيفاً في المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط، ويخوض الفريقان مباراة اليوم في أجواء باردة، قد تصل درجة الحرارة فيها مساء إلى 4 درجات، وهو ما سيجعل أفكار وخطط المدرب الروماني كوزمين تختلف مع لاعبي «الملك» في ظل هذا الطقس الصعب.
وهذه هي المواجهة الثالثة للشارقة مع فريق أردني في وقت قصير، حيث التقى فريق الوحدات بالمجموعة الثالثة، تعادل في الأولى على استاد الشارقة 2-2، في الجولة الثانية، وفاز في الثانية 3-1، على استاد عمان الدولي.
وبقراءة بسيطة للفريقين، نجد تقارباً كبيراً بين الفريقين في الحالتين الهجومية والدفاعية بدليل أن الشارقة في مشواره القاري سجل 13 هدفاً، واهتزت شباكه 8 مرات، والحسين إربد سجل 11 هدفاً، وسكنت شباكه نفس النسبة (11 هدفاً)، ويعتمد الشارقة في مباراته على مجموعة من المواهب في مقدمتهم كايو لوكاس، وماجد حسن وخالد الظنحاني، ومحمد عبدالباسط، ولوان بيريرا وعثمان كمارا وفراس بالعربي وبيرو وعادل تعرابت، وفي الدفاع يعود شاهين عبدالرحمن لقيادة خط الدفاع، بعد غيابه عن مباراة كلباء الأخيرة.
وفي الحسين إربد، يعيش الفريق معنويات عالية، بعد أن توّج بلقب السوبر على حساب فريق الوحدات، ويقود الفريق والملقب بـ«غزاة الشمال» المدرب البرتغالي جواو موتا، ويملك الحسين إربد خيارات فنية متنوعة من اللاعبين المحليين والأجانب ومنهم: محمود الكواملة، مراد الفالوجي، أدهم القرشي، سليم عبيد، يوسف حسان، أنس بني ياسين، إيتالو سيلفا، محمد الداود، رجائي عايد، أحمد ثائر، مجدي عطار، وسيم ريالات، أحمد صبرة، سيف الدين درويش، عبدالجليل أجاغون، يوسف أبو جلبوش، عبد الله العطار، عبد العزيز نداي، وجوليو رومانيلي.
وأعلنت إدارة نادي الحسين إربد فتح المدرجات مجاناً أمام الجماهير، حتى تضمن حضوراً جماهيرياً في هذه المباراة المهمة.

أبطال آسيا
دوري أبطال آسيا
الشارقة
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