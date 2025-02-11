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الرياضة

هالاند ومبابي بالأرقام.. من يحسم قمة دوري الأبطال؟

هالاند ومبابي بالأرقام.. من يحسم قمة دوري الأبطال؟
11 فبراير 2025 10:27

معتز الشامي (أبوظبي)
تشهد مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد، اليوم، في ذهاب الدور الفاصل المؤهل إلى دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، مواجهة خاصة بين النرويجي إيرلينج هالاند نجم السيتي، والفرنسي كيليان مبابي نجم الريال.
ورغم كونهما الهدافين الرئيسيين لاثنين من أكبر الأندية في العالم، فقد أثيرت شكوك حولهما هذا الموسم، حيث لعب هالاند مع سيتي هذا الموسم 33 مباراة في جميع المسابقات، وسجل 25 هدفاً، وقدم تمريرتين حاسمتين، بينما خاض مبابي مع الريال 34 مباراة، سجل فيها 22 هدفاً، وقدم 3 تمريرات حاسمة.
وخاص مبابي وهالاند هذا الموسم في دوري الأبطال 8 مباريات، أحرز مهاجم السيتي 6 أهداف، ولم يقدم أي تمريرة حاسمة، في حين هاجم مهاجم الملكي 3 أهداف، وقدم تمريرتين حاسمتين.
كانت المرة الأولى التي تواجه فيها اللاعبان، خلال دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2019-2020، عندما كان هالاند يلعب مع بروسيا دورتموند، وكان مبابي لا يزال لاعباً في باريس سان جيرمان.
في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب «سيجنال إيدونا بارك»، سجل هالاند هدفين ليمنح الفريق الألماني الفوز 2-1، لكن في مباراة الإياب، عاد باريس سان جيرمان بفضل هدفين من نيمار وبرنات، وبالتالي، لم يسجل مبابي أي هدف أمام هالاند.
ستكون هذه المواجهة الخامسة لهالاند ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، وكانت جميعها كلاعب في مان سيتي، لم ينجح أبداً في التسجيل ضد فريق كارلو أنشيلوتي في النسخ الثلاث السابقة.

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على عكس هالاند أمام ريال مدريد، سجل مبابي في جميع المناسبات الخمس التي واجه فيها مانشستر سيتي، وتحديداً، سجل 3 أهداف طوال مسيرته؛ هدفان مع موناكو، وهدف واحد مع باريس سان جيرمان.
وجعل هدف مبابي بقميص موناكو في دور الستة عشر على ملعب الاتحاد أصغر لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا يسجل في مباراة خروج المغلوب.
يمتلك هالاند 47 هدفاً في 47 مباراة بدوري الأبطال، وهو بالفعل في طريقه إلى قائمة أفضل 10 هدافين في تاريخ المسابقة، ويتأخر حالياً بـ4 أهداف عن مبابي في المركز الثامن، وكلاهما لديه فرصة جيدة للوصول لرقم كريستيانو رونالدو القياسي البالغ 140 هدفاً في الصدارة.

ريال مدريد
مانشستر سيتي
كيليان مبابي
إيرلينج هالاند
دوري أبطال أوروبا
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