«إكس آر جي للدراجات» يكشف عن قائمة الفريق لـ«طواف الإمارات»

أبوظبي (الاتحاد)

بعد تحقيق خمسة انتصارات حتى الآن هذا الموسم، كشف فريق «الإمارات- إكس آر جي» عن تشكيلته المكونة من سبعة دراجين للمشاركة في طواف الإمارات، أولى أهدافه الكبرى لهذا العام.

ويدخل الفريق السباق بوجود بطل العالم تادي بوجاتشار، الذي يُعد من أبرز المرشحين للفوز، ليعود بطل طواف فرنسا إلى السباق بعد غياب دام عامين، حيث فاز باللقب في عامي 2021 و2022.

يُقام سباق هذا العام من 17 إلى 23 فبراير، ويتضمن سبع مراحل، تشمل أربع مراحل مسطحة، ومرحلتين جبليتين، بالإضافة إلى مرحلة سباق زمن فردي، ومن المتوقع أن تكون المراحل الحاسمة هي مرحلة سباق الزمن في اليوم الثاني على جزيرة الحديريات (12.2 كم)، تليها أولى التحديات الجبلية في المرحلة الثالثة إلى جبل جيس، وصولاً إلى النهاية الشهيرة في المرحلة الختامية على جبل حفيت.

ويدخل الفريق السباق بتشكيلة متوازنة، مع تركيز رئيس على تادي بوجاتشار كقائد للتنافس على التصنيف العام، في حين يسعى دراج السرعة، سيباستيان مولانو، لتحقيق انتصاره الأول هذا الموسم في مراحل السرعة.

وقال بوجاتشار: «أنا متحمس للغاية ومتحفز لبدء الموسم، ولحسن الحظ، يمكنني القول إن تحضيري لهذا الجزء الأول من الموسم كان سلساً، وأنا أشعر أنني في حالة جيدة وجاهز للانطلاق، مرت سنوات عدة منذ آخر مرة شاركت في طواف الإمارات، وأنا حقاً متشوق لهذا السباق».

أنا واثق من قدرتي على قيادة الفريق، وسأحظى بدعم قوي من زملائي في الفريق، ومن كل الدعم الذي نحصل عليه من الجماهير في الإمارات كلما تسابقنا هناك، والأمر المهم هو أن نقدم عرضاً جيداً، ونبذل قصارى جهدنا للفوز باللقب في السباق المحلي.

عادة ما تكون المراحل الرئيسة هي سباق الزمن، ثم المراحل الجبلية عند جبل جيس وجبل حفيت، ولكن إذا هبت الرياح في أيام المراحل المسطحة، فقد تؤثر أيضاً، لذا يتعين علينا أن نكون مستعدين لأي شيء، أعتقد أنه من وجهة نظر المشاهدين سيكون سباقاً رائعاً حقاً، وأنتظر بفارغ الصبر لبدء المنافسة».

يذكر أن سيقود المدير الرياضي ماتشين فيرنانديز (إسبانيا)، إلى جانب مديري الرياضة أندريه هاوبتمان (سلوفينيا) ويوسف ميرزا (الإمارات).

قائمة الفريق

ميكيل بيرج (الدنمارك)

رون هيريجودتس (بلجيكا)

سيباستيان مولانو (كولومبيا)

دومين نوفاك (سلوفينيا)

تادي بوجاتشار (سلوفينيا)

فلوريان فيرميرش (بلجيكا)

جاي فاين (أستراليا)