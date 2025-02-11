حاكم رأس الخيمة يصدر قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة نادي الجزيرة الحمراء

رأس الخيمة (وام)

أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة نادي الجزيرة الحمراء الثقافي الرياضي في رأس الخيمة، برئاسة سيف حمد بن قضيب الزعابي.

ونص القرار رقم 2 لسنة 2025 على أن يضم المجلس في عضويته كلاً من سلطان يوسف بن سيفان الزعابي، نائباً للرئيس، وعبدالناصر يوسف بن عمران الشامسي، وأحمد محمد سعيد العلكيم الزعابي، والدكتور إبراهيم عبدالله الجمالي، ومحمد سالم الشملان النعيمي، ومحمد إبراهيم راشد النعيمي، على أن يختار مجلس الإدارة من بين أعضائه من يشغل المناصب الإدارية والفنية اللازمة، ويعقد اجتماعاته، بناءً على طلب الرئيس كلما رأى ذلك مناسباً.

ويتولى مجلس الإدارة الإشراف على إدارة النادي ونشاطاته، والمصادقة على ميزانيته السنوية، ويرفع تقاريره إلى سمو ولي عهد رأس الخيمة، على أن تكون مدة المجلس ثلاث سنوات، اعتباراً من تاريخه، ويستمر المجلس في إدارة شؤون النادي بعد انتهاء المدة لحين صدور قرار بتشكيل آخر، ويعمل بهذا القرار، اعتباراً من تاريخه، وينشر في الجريدة الرسمية.