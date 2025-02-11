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الرياضة

7 ميداليات لمنتخب «قوى أصحاب الهمم» في افتتاح «دولية فزاع»

7 ميداليات لمنتخب «قوى أصحاب الهمم» في افتتاح «دولية فزاع»
11 فبراير 2025 12:30

دبي (الاتحاد)
حصد منتخب لأصحاب الهمم 7 ميداليات، «ذهبيتان، وفضية، و4 برونزيات» في افتتاح النسخة السادسة عشرة لبطولة فزاع الدولية لألعاب القوى الجائزة الكبرى «دبي 2025».
وخطف بطلنا محمد يوسف الأضواء في اليوم الأول، حينما حلق بذهبية سباق 100 متر على الكراسي المتحركة فئة تي 34 بزمن 61/15 ثانية، متفوقاً على الأبطال النخبة في مقدمتهم التونسي وليد كتيلة «صائد الألقاب» «البارالمبية» والأرقام القياسية، والذي تم إقصاؤه من السباق بسبب انطلاقته الخاطئة.
وحل في المركز الثاني الأسترالي رهيد كراكن بزمن 73/15 ثانية، فيما ذهب المركز الثالث لروبرتو مايكل من موريشيوس بزمن 98/15 ثانية.
كما حلقت بطلتنا مريم الزيودي بذهبية القرص، تلتها في المركز الثاني كوسر غرايفاريماني من إيران، فيما ذهب المركز الثالث لزخيرا كوزوكوفا من أوزبكستان.
وفاز الإماراتيان أحمد الحوسني، وأحمد النقبي بفضية وبرونزية الجلة على الكراسي المتحركة الفئة أف 33، فيما حلق السعودي هاني النخلي بالمركز الأول، والميدالية الذهبية.
وفاز أبطال الإمارات عائشة الخالدي ببرونزية الرمح، ومحمد الكعبي ببرونزية الجلة، وعباد خالد ببرونزية القرص.
وقام مروان بن غليطة، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وثاني جمعة بالرقاد، رئيس اللجنة المنظمة لبطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم، بتتويج الفائزين في سباق 100 متر على الكراسي المتحركة فئة تي 34.
من ناحيته، أشاد مروان أحمد بن غليطة، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بتنظيم هذا الحدث العالمي المهم، الذي يقام برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، مؤكداً أن «فزاع» أصبحت نموذجاً عالمياً في تمكين أصحاب الهمم، بفضل دعم القيادة الرشيدة، وحرص سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على توفير بيئة صديقة لأصحاب الهمم من أجل تحقيق الإنجازات، وتعزيز وجودهم في المحافل المحلية والعالمية.
وقال: إن دبي ظلت تبهر العالم بتنظيمها المتميز لمثل هذه البطولات، والتي رسّخت مكانتها وجهة رائدة للفعاليات الرياضية العالمية.
وثمّن بن غليطة جهود اللجنة المنظمة لـ«فزاع» في ترسيخ مكانة البطولة دولياً، معرباً عن تقديره للرعاة والشركاء الذين أسهموا في تقديم نسخ استثنائية تواكب طموحات دبي في الريادة والتميز.

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