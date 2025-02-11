«ند الشبا الرياضية» تواصل التسجيل في 11 لعبة

دبي (الاتحاد)

تواصل اللجنة المنظمة لـ «دورة ند الشبا الرياضية» استقبال طلبات التسجيل للمشاركة في الدورة الرياضية الأكبر من نوعها، التي أطلقها ويرعاها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، وتُقام سنوياً في مجمّع ند الشبا الرياضي، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي.

وكانت اللجنة المنظمة قد اعتمدت برنامج منافسات النسخة 12 من الدورة التي تقام، خلال شهر رمضان المبارك، وتتضمن 11 لعبة رياضية متنوعة، من بينها رياضات أولمبية ورياضات مجتمعية تساهم في تحقيق التنوع والتكامل في برنامج المنافسات الذي يناسب الرياضيين المحترفين والهواة ومختلف فئات المجتمع، حيث أضافت رياضتين جديدتين هما الريشة الطائرة، والرماية والجري (laser run) بالإضافة إلى الكرة الطائرة، البادل، الجوجيتسو، المبارزة، كرة السلة بالكراسي المتحركة، سباق الجري، وسباق الدراجات الهوائية، وشد الحبل، وتحدي الموانع.

ويستمر التسجيل للاعبين والفرق للمشاركة في جميع الرياضات المعتمدة في جدول منافسات الدورة، من خلال التسجيل عبر النظام الإلكتروني المعتمد، من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للدورة www.nasst.ae.