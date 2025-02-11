الأربعاء 12 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«ند الشبا الرياضية» تواصل التسجيل في 11 لعبة

«ند الشبا الرياضية» تواصل التسجيل في 11 لعبة
11 فبراير 2025 13:00

دبي (الاتحاد)
تواصل اللجنة المنظمة لـ «دورة ند الشبا الرياضية» استقبال طلبات التسجيل للمشاركة في الدورة الرياضية الأكبر من نوعها، التي أطلقها ويرعاها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، وتُقام سنوياً في مجمّع ند الشبا الرياضي، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي.
وكانت اللجنة المنظمة قد اعتمدت برنامج منافسات النسخة 12 من الدورة التي تقام، خلال شهر رمضان المبارك، وتتضمن 11 لعبة رياضية متنوعة، من بينها رياضات أولمبية ورياضات مجتمعية تساهم في تحقيق التنوع والتكامل في برنامج المنافسات الذي يناسب الرياضيين المحترفين والهواة ومختلف فئات المجتمع، حيث أضافت رياضتين جديدتين هما الريشة الطائرة، والرماية والجري (laser run) بالإضافة إلى الكرة الطائرة، البادل، الجوجيتسو، المبارزة، كرة السلة بالكراسي المتحركة، سباق الجري، وسباق الدراجات الهوائية، وشد الحبل، وتحدي الموانع.
ويستمر التسجيل للاعبين والفرق للمشاركة في جميع الرياضات المعتمدة في جدول منافسات الدورة، من خلال التسجيل عبر النظام الإلكتروني المعتمد، من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للدورة www.nasst.ae.

 

أخبار ذات صلة
مهرجان محمد بن راشد للقدرة ينطلق الثلاثاء المقبل
شباب الأهلي يتفوق على الوحدات بـ «ثنائية» أزمون
دورة ند الشبا الرياضية
دبي
مجلس دبي الرياضي
آخر الأخبار
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
اقتصاد
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
4 فبراير 2025
رئيس الدولة يبحث مع رئيس جمهورية العراق العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين
علوم الدار
رئيس الدولة يبحث مع رئيس جمهورية العراق العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين
اليوم 21:21
محمد بن راشد يبحث مع رئيس سريلانكا التعاون المشترك ودور الحكومات في صياغة حلول مبتكرة للتحديات التنموية
علوم الدار
محمد بن راشد يبحث مع رئيس سريلانكا التعاون المشترك ودور الحكومات في صياغة حلول مبتكرة للتحديات التنموية
اليوم 21:06
مهرجان محمد بن راشد للقدرة ينطلق الثلاثاء المقبل
الرياضة
مهرجان محمد بن راشد للقدرة ينطلق الثلاثاء المقبل
اليوم 21:05
محمد بن راشد يبحث مع رئيس وزراء لاوس تعزيز العلاقات بين البلدين
علوم الدار
محمد بن راشد يبحث مع رئيس وزراء لاوس تعزيز العلاقات بين البلدين
اليوم 21:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©