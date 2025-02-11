8 ملاعب داخل «مجمع زايد» في الدوري العالمي للكاراتيه بالفجيرة

علي معالي (أبوظبي)

وافقت اللجنة المنظمة لبطولة الدوري العالمي لشباب الكاراتيه، برئاسة اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي على طلب الاتحاد الدولي بإقامة 8 ملاعب داخل مجمع زايد الرياضي بالفجيرة أثناء منافسات الدوري العالمي، خلال الفترة من 20 حتى 23 من فبراير الجاري، وهو ما يحدث للمرة الأولى، نظراً للعدد الكبير من اللاعبين واللاعبات المشاركين في نسخة «الفجيرة 2025».

كما تقرر عقد مؤتمر صحفي عصر يوم الجمعة المقبل في الفجيرة على شاطئ المظلات، لمناقشة كل الأمور الخاصة بالنسخة الأولى في موسم الاتحاد الدولي للكاراتيه للشباب، ويتم خلال المؤتمر تسليط الضوء على تفاصيل الحدث الكبير.

وناقش المجتمعون إقامة حفل افتتاح البطولة يوم 20 فبراير، بحضور كبار الشخصيات، وكذلك عقد اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي للكاراتيه يوم 21 فبراير على هامش البطولة، وتنظيم دورة للحكام الدوليين الجدد، بالتنسيق مع الاتحاد الدولي للكاراتيه.

من جانبه، أوصى اللواء الرزوقي، باستكمال الترتيبات اللوجستية والفنية كافة، لضمان نجاح الحدث الذي يحظى باهتمام كبير على مستوى العالمي للعبة، وحضر اجتماع المجلس كل من المهندس مروان سنكل، النائب الثاني لرئيس الاتحاد، والمهندس حميد شامس، الأمين العام، ود. عبد الله البادي، الأمين العام المساعد، وإبراهيم النعيمي رئيس لجنة المسابقات، والخبير محمد عباس، المدير التنفيذي للاتحاد، والخبير هشام سري المدير الفني للاتحاد.